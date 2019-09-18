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Более Br43 млн будет направлено из республиканского бюджета на завершение строительства МТФ

18.09.2019 — Новости Экономики | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Более Br43 млн будет направлено из республиканского бюджета на завершение строительства МТФ

Для завершения строительства и реконструкции в 2019 году молочно-товарных ферм из республиканского бюджета будет выделено до Br43,067 млн на предоставление кредитов областным бюджетам. Соответствующий указ №342, подписанный Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

 

Согласно документу областные бюджеты получат кредиты, а далее облисполкомы за счет полученных средств предоставят бюджетные займы организациям перерабатывающей промышленности, чтобы они в свою очередь профинансировали завершение строительства МТФ, рассчитались с поставщиками, подрядчиками, исполнителями. Займы будут перечислены в белорусских рублях на специальные счета и могут быть использованы только по целевому назначению.

Предусматривается, что размер бюджетного кредита для Брестской области не превысит Br8,1 млн, для Витебской — Br12,5 млн, для Гродненской — Br5,226 млн, для Минской — Br6,748 млн, Могилевской — Br10,493 млн. Деньги им будут предоставлены за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 года.

В указе перечислены перерабатывающие организации, которые смогут получить в облисполкомах бюджетные займы, и наименования объектов, которые они вправе профинансировать.

Условия предоставления бюджетных кредитов и займов для организаций одинаковы: 3% годовых за пользование, начало погашения с 1 января 2021 года, окончание — 31 декабря 2023 или 2025 года в зависимости от организации.

На председателей облисполкомов возложена персональная ответственность за ввод в эксплуатацию в 2019 году молочно-товарных ферм, выделяемых очередей, пусковых комплексов, а также комплектование скотом в 2020 году для выхода на полную проектную мощность. Руководители перерабатывающих организаций, которые получат займы, будут нести персональную ответственность за своевременное исполнение обязательств по их возврату, уплате процентов и целевому использованию.-0-

БЕЛТА

 
 
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Для завершения строительства и реконструкции в 2019 году молочно-товарных ферм из республиканского бюджета будет выделено до Br43,067 млн на...
 
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