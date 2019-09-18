IKEA хочет увеличить за 2 года закупку товаров в Беларуси с 150 до 300 млн евро

Источник материала: Tut.by

Шведский концерн IKEA намерен к 2021 году нарастить поставки товаров белорусского производства до 300 млн евро. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«В текущем году объем закупок IKEA в Беларуси составляет 130 млн евро и до конца года может увеличиться еще на 25 млн», — сказал Мирончик. Сегодня в Минске состоялась встреча менеджеров шведского концерна с представителями белорусского бизнеса. На ней было заявлено, что в 2021 году объем закупок может увеличиться до 300 млн евро, сказал дипломат.

Специалисты IKEA сами разрабатывают дизайн продукции, а затем объединяют усилия с поставщиками сырья и производителями товаров. Произведенные под заказ в Беларуси мебель, текстиль, аксессуары реализуются в магазинах IKEA по всему миру.

Дмитрий Мирончик сообщил, что сейчас в Беларуси работают 12 поставщиков для IKEA. Из них 4 являются государственными, 8 — частными (в том числе с иностранными инвестициями). По словам посла, в конце 2018 года шведский концерн предложил некоторым своим поставщикам из других стран инвестировать в Беларусь и открыть здесь производства. За это время в Беларуси были зарегистрированы 3 компании. Новые производства для нужд IKEA могут открыться в Витебске и Гродно.

Несколько лет назад литовские компании VMG Industry и SBA Mebelain создали под Могилевом индустриальный комплекс мебельной промышленности под нужды IKEA. Шведский концерн также размещает свои заказы на «Моготексе», ФанДОКе, «Ольсе», Синявской фабрике мебели, мебельном центре в Молодечно и др. «Благодаря IKEA Швеция вошла в десятку стран, куда больше всего поставляется белорусской мебели», — отметил Мирончик.

Посол Беларуси в Швеции также анонсировал бизнес-встречу представителей IKEA c небольшими белорусскими предприятиями в одном из областных центров. Он отметил, что шведский концерн работает не только с крупными компаниями, но и с малым бизнесом. В качестве примера он привел витебскую компанию «Часпром», которая производит настенные часы.

Что касается возможности открытия в Беларуси магазина IKEA, то Дмитрий Мирончик отметил, что этот вопрос обсуждается, но такое решение может принять только сама компания. Ему неизвестны причины нежелания шведского концерна начинать розничный бизнес в Беларуси.