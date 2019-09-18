ЕБРР выделит кредит в 15 млн евро на поддержку лизинга в Беларуси

Пятилетний кредит в размере 15 млн евро ЕБРР предоставит «Райффайзен-Лизинг» для поддержки лизинговых операций с предприятиями малого и среднего бизнеса и усиления развития частного сектора

Кредит на сумму 15 млн евро, выделяемый ЕБРР для «Райффайзен-Лизинг», расширит доступ компаний частного сектора Беларуси к финансированию и откроет больше возможностей для их роста.

Сумма, предоставляемая ЕБРР крупнейшей в стране частной лизинговой компании, будет способствовать проведению лизинговых операций с белорусскими малыми и средними предприятиями (МСП) и развитию внутреннего рынка лизинга.

Вклад МСП в ВВП Беларуси составляет почти 24 процента. На них занято более 30 процентов трудовых ресурсов страны. МСП играют очень важную роль в национальной экономике и нуждаются в стабильных и доступных источниках финансирования для своего роста и процветания.

Являясь третьим по счету проектом ЕБРР и «Райффайзен-Лизинг» с 2017 года, данный кредит продолжает историю успешного сотрудничества с Raiffeisen Bank International и его филиалами в Беларуси, начавшуюся более десятилетия назад.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,5 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.