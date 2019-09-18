Белорусскую АЭС защитят от инцидентов с дронами

Источник материала: Вороновская газета





Белорусская АЭС будет защищена от инцидентов с дронами, сообщил в интервью БЕЛТА заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

«Сегодня этот вопрос решен на высоком уровне, требования белорусского законодательства в этом плане даже выше, чем в России и других странах. Что касается дронов, то приняты документы о мерах, которые нужно предпринимать для безопасности атомного объекта. Над этим мы работаем с соответствующими службами в рамках нашего законодательства», — рассказал Михаил Михадюк.

Если говорить о текущих работах на АЭС, то, по его словам, на первом энергоблоке уже практически вышли на предпусковые операции. Персонал станции задействован в режиме, который является рабочим для уже действующей станции. Проведены гидроиспытания оборудования первого и второго контуров. На втором блоке активно монтируется основное технологическое оборудование, идет подготовка к этапу подачи напряжения на собственные нужды, чтобы можно было проводить индивидуальное опробование смонтированного оборудования.

Отвечая на вопрос о выборке российского кредита на строительство станции, замминистра сказал: «У нас нет сегодня проблем с финансированием объекта, и их не ожидается в будущем. Финансированием мы будем обеспечены вплоть до ввода двух блоков. Никаких препятствий для этого нет».

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