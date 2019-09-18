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В Беларуси усиливается борьба с киберпреступлениями

18.09.2019 20:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 18 сентября подписал указ № 350 «Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет», направленный на дальнейшее развитие в стране информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Указом закрепляется норма, предусматривающая направление денежных средств, вырученных на аукционе от продажи доменных имен, на благотворительные счета учреждений, где проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с особенностями психофизического развития.

В документе уточняются полномочия Оперативно-аналитического центра при президенте (ОАЦ) по осуществлению функций национального центра реагирования на компьютерные инциденты (кибератаки), что является важным элементом общегосударственной системы безопасности, говорится в сообщении. Также предоставляется возможность госорганам, судам и нотариусам для выполнения возложенных на них законодательством задач и функций получать от ОАЦ сведения о персональных данных владельцев доменного имени.

Министерство связи и информатизации наделяется правом осуществлять функции заказчика и организатора работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента сети интернет в информационной системе ЕАЭС.

Для гармонизации законодательства вносятся корректировки в некоторые указы, направленные на упрощение административной процедуры согласования вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи, ужесточение требований к поставщику интернет-услуг в части повышения защищенности государственных органов и государственных организаций при использовании сети Интернет, говорится в сообщении.

 
 
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Александр Лукашенко 18 сентября подписал указ № 350 «Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет», направленный на дальнейшее развитие в...
 
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