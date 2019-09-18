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Лидер ОГП получил предупреждение за то, что на пикете по сбору подписей напомнил о пропавших политиках
18.09.2019 21:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Исполняющему обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову вынесено предупреждение за размещение агитационных материалов во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в депутаты. Такое решение приняла 18 сентября окружная избирательная комиссия, сообщил БелаПАН Козлов.
16 сентября в Минске возле ГУМа
«Мне вынесли предупреждение за этот пикет, где, кроме сбора подписей, мы повесили баннер „20 лет — мы помним“, — сказал Козлов. — 16 сентября была годовщина похищения Виктора Гончара, члена ОГП. Естественно, я вспомнил об этом на пикете. Как бывший сотрудник угрозыска, я уверен, что следствие располагает достаточными сведениями, чтобы найти и наказать виновных».
По словам Козлова, члены окружной комиссии посчитали баннер «20 лет — мы помним» агитационным материалом. «Они считают, что, кроме биографии и фото выдвиженца в кандидаты, мы ничего не можем больше показать, — сказал Козлов. — Это выхолащивание кампании, попытка сделать ее безликой, неинтересной и никому не нужной. Это абсурд, потому что человек, который ставит подпись, должен понимать, за кого ее ставит».
Козлов намерен обжаловать предупреждение, а также проинформировать о случившемся наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.
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Лидер ОГП получил предупреждение за то, что на пикете по сбору подписей напомнил о пропавших политиках
По словам Козлова, члены окружной комиссии посчитали баннер «20 лет - мы помним» агитационным материалом.
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