ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидер ОГП получил предупреждение за то, что на пикете по сбору подписей напомнил о пропавших политиках

18.09.2019 21:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Исполняющему обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову вынесено предупреждение за размещение агитационных материалов во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в депутаты. Такое решение приняла 18 сентября окружная избирательная комиссия, сообщил БелаПАН Козлов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

16 сентября в Минске возле ГУМа прошел пикет памяти похищенных 20 лет назад политика Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского. Инициатором акции выступила Объединенная гражданская партия. Мероприятие прошло в рамках пикетов по сбору подписей для выдвижения кандидатами в депутаты Палаты представителей Козлова, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Василия Жорова, активиста оргкомитета по созданию партии «Белорусская Христианская демократия» Петра Поправко и активиста оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергея Спарыша. Всего на пикете присутствовало полтора десятка человек.

«Мне вынесли предупреждение за этот пикет, где, кроме сбора подписей, мы повесили баннер „20 лет — мы помним“, — сказал Козлов. — 16 сентября была годовщина похищения Виктора Гончара, члена ОГП. Естественно, я вспомнил об этом на пикете. Как бывший сотрудник угрозыска, я уверен, что следствие располагает достаточными сведениями, чтобы найти и наказать виновных».

По словам Козлова, члены окружной комиссии посчитали баннер «20 лет — мы помним» агитационным материалом. «Они считают, что, кроме биографии и фото выдвиженца в кандидаты, мы ничего не можем больше показать, — сказал Козлов. — Это выхолащивание кампании, попытка сделать ее безликой, неинтересной и никому не нужной. Это абсурд, потому что человек, который ставит подпись, должен понимать, за кого ее ставит».

Козлов намерен обжаловать предупреждение, а также проинформировать о случившемся наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Козлова, члены окружной комиссии посчитали баннер «20 лет - мы помним» агитационным материалом.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси усиливается борьба с киберпреступлениями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Единство
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика