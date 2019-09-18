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На завершение строительства молочных ферм будет выделено более 43 млн рублей, в том числе Гродненской области — 5,226 млн

19.09.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На завершение строительства молочных ферм будет выделено более 43 млн рублей, в том числе Гродненской области — 5,226 млн

На завершение строительства и реконструкции МТФ во всех областях Беларуси в этом году из республиканского бюджета будет выделено более 43 млн рублей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий Указ № 342, который был официально опубликован 18 сентября.

Так, согласно документу, бюджет Минской области получит кредит на сумму 6,748 млн рублей. Брестской будет выделено до 8,1 млн рублей, Витебской — до 12,5 млн, Гродненской — 5,226 млн, Могилевской — 10,493 млн.

Средства будут предоставлены за счет образовавшихся на 1 января 2019 г. остатков республиканского бюджета. Облисполкомы выделят бюджетные займы предприятиям перерабатывающей промышленности, а те, рассчитавшись с поставщиками, подрядчиками и исполнителями, профинансируют достройку МТФ.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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На завершение строительства и реконструкции МТФ во всех областях Беларуси в этом году из республиканского бюджета будет выделено более 43 млн рублей, сообщает...
 
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