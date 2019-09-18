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Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
19.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Средиземное море – это, конечно, хорошо, но жить и отдыхать лучше на Минском». Наверное, именно такими словами руководствуются жители «лакшери» деревень, которые находятся возле Минского моря, когда формируют цену на свою недвижимость. Мы выбрали один из коттеджей на первой линии водохранилища и посмотрели, что можно купить за эту сумму в курортных городах Европы. Вышло очень интересно.
«Возможно, самое красивое место на Минском море»
За эталон мы
- Территория участка позволяет свободно разместить еще один жилой дом, беседки, подсобные помещения, детскую площадку. Возможно организовать свой собственный пляж и причал, а также благоустроить дополнительную площадь на берегу, - сообщается в объявлении. - Если вы устали от городской суеты и шума, мечтаете наслаждаться природой, не отрываясь от удобств цивилизаций, - этот ДОМ НА БЕРЕГУ для вас! Уникальные характеристики, отсутствие аналогов и потенциал развития участка гарантируют сохранность и рост его стоимости.
Стоимость коттеджа – €862.627. В рублях это 1,95 миллиона. Мы перевели стоимость в евро (по курсу на 18.09.2019 года) для более удобного сравнения с европейскими ценами.
Для поиска коттеджей, которые продаются за границей, мы воспользовались Международной платформой недвижимости
«Фешенебельная и уникальная недвижимость»
Начнем с ближнего зарубежья. За €880.000 можно купить "сказочный"
"Фешенебельная и уникальная недвижимость с видом и калиткой к морю, Юрмала, Асари, морская сторона престижной ул. Капу, высокая дюна, первый участок, свой выход к морю, до пляжа только 50 м. Дом 300 кв.м, построен в три этажа – 0 - 2, 5 этажей. В доме просторная гостиная с камином, гостевой зал, 2 спальни, 2 кухни, кабинет, гардеробная, 3 террасы с видом на море, 4 санузла, баня, бассейн, хозпомещения, все коммуникации, газовое отопление, земельный участок 1183 кв.м", - говорится в объявлении.
«Ha территории создан пруд с форелью»
Еще один
- B строительстве конструкции и интерьера использованы высококачественные материалы. В доме три этажа. На первом этаже расположена полностью благоустроенная гостиная с камином, с большой кухней с обеденной зоной, ванной комнатой и гостевой спальней с отдельной ванной комнатой. На втором этаже две спальни с отдельными ванными комнатами и выходом на террасу. На третьем этаже находится зал со стойкой, гостиная и бар - кухня. Территория полностью благоустроена и содержится в порядке. Ha территории также создан пруд с форелью, - рассказывает продавец.
«С территории дома открывается прекрасный вид на безупречное море»
За €850.000 можно купить
- Дом состоит из двух уровней. Подвал площадью 280 кв.м, включает котельную, спальную комнату, санузел, кладовую и единое помещение, которое может использоваться как гараж. На первом этаже площадью 200 кв.м расположены гостиная с кухней, три спальные комнаты, два санузла (один с джакузи), а также гардеробная. Вилла полностью меблирована и оснащена бытовой техникой. Все построено из лучших материалов, обои и двери привезены из Италии и выполнены по специальному заказу. К дому прилегает участок личного пользования площадью 2700 кв.м и открытые парковочные места на 2 автомобиля. В пешей доступности вся инфраструктура поселка. С территории дома открывается прекрасный вид на безупречное море, а сказочно красивый песчаный пляж находится в нескольких минутах ходьбы. Полуостров Ситония славится изысканными белоснежными пляжами и великолепной природой: сосновые и оливковые рощи, изрезанное живописными бухтами побережье и чистейшее море не оставят вас равнодушными, - рассказывает продавец.
«Солнечные батареи, камин, кондиционер, тенты, зона барбекю, отопление»
На острове Сифнос, (Эгейские острова, Греция) можно купить
- Из окон открывается великолепный вид на море, на горы, на город. У объекта есть солнечные батареи для нагрева воды, камин, кондиционер, тенты, зона барбекю, отопление. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимости относится парковочное место, сад. На территории расположен бассейн личного пользования, - говорится в объявлении.
«К недвижимости относится парковочное место, сад, гараж»
За €850.000продается
- Из окон открывается великолепный вид на море, на горы, на город. У объекта есть солнечные батареи для нагрева воды, камин, кондиционер, отопление. К недвижимости относится парковочное место, сад, гараж, - сообщает продавец.
«За утренней чашкой кофе можно насладиться целебным ароматом морского бриза»
- На первом этаже - гостиная-столовая, кухня со встроенной современной мебелью и гостевой санузел с установленной сантехникой. Раздвижные окна-двери выходят на внутреннюю террасу с небольшим садиком. На втором этаже расположены 2 спальни, с удобными встроенными шкафами и с ванной комнатой. 3-й этаж — это жемчужина каждого дома в проекте - просторная главная спальня с встроенным гардеробом, ванная комната, огромная терраса с цветочным садом, где за утренней чашкой кофе можно насладиться целебным ароматом морского бриза. Аренда жилья в этом районе стоит выше, чем в других районах, что автоматически превращает объект недвижимости в успешную инвестицию, которая может обеспечить гарантированный доход, - сообщается в объявлении.
«Отличный вариант для жизни и отдыха круглый год!»
- Прекрасная новая вилла на 3-й линии от моря, в тихом и уютном районе с отличной инфраструктурой и близостью к морю и другим курортам Коста Бланки. Качественное строительство и материалы, полностью готова к проживанию. Отличный вариант для жизни и отдыха круглый год! – говорится в объявлении.
«Панорамные окна позволяют вам наслаждаться обворожительными морскими пейзажами прямо из дома»
На продажу выставлен
- Расположен на территории закрытого комплекса! Этот восхитительный таунхаус находится всего в нескольких шагах от моря! Внутри дома: 3 спальные комнаты (все со своими ванными), гостиная комната, кухня, прачечная. На внешней территории есть джакузи, общественный бассейн и место для отдыха! Также имеется гараж. Таунхаус находится близко ко всем удобствам. К плюсам приобретения этой недвижимости относится удобное расположение и благоприятный погодный климат! – рассказывает продавец.
«Отличная покупка с целью сдачи в аренду»
За €875.000 можно купить
- Пентхаус построен по наивысшим стандартам дизайна и качества и имеет всего 4 комнаты. Внутри есть просторная гостиная комната, несколько спальных и ванных комнат, а также полностью оборудованная кухня с обеденной зоной. Также в пентхаусе присутствует балкон и несколько выходов на террасу и внешнюю территорию. На внешней территории есть шикарный сад, сауна, теннисные корты, спортивный зал и бассейн. Также есть парковочные места. Пентхаус расположен рядом с инфраструктурой, которая включает в себя различные магазины, бары и рестораны. Отличная покупка как с целью сдачи в аренду, так и для постоянного жилья, - сообщается в объявлении.
«С дизайнерской мебелью и стеклянными потолками в спальных комнатах»
И завершим виллой площадью 400 кв.м на берегу моря в Коста-Бланке за €850 тыс. Расположен
«Что рядом: городской небольшой пляж del Bol Nou в нескольких минутах пешком и чудь дальше большой песчаный пляж Парисао. Городской парк Area De Recreo, а также супермаркеты и рестораны.
Снаружи: террасы с видом на море. Гараж, открытая парковка на три машины, лифт.
Внутри: трехэтажная вилла на берегу моря 400 кв.м с дизайнерской мебелью, стеклянными потолками в спальных комнатах, бронированная дверь, во всем доме установлены кондиционеры, 6 спальных комнат, 3 полноценные ванные комнаты, два гостевых санузла на первом этаже, гостиная, кинотеатр, просторная кухня открытого типа со всей необходимой техникой. Три террасы, на одной из них джакузи, открытая обеденная зона», - описывает виллу продавец.
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Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
«Средиземное море – это, конечно, хорошо, но жить и отдыхать лучше на Минском». Наверное, именно такими словами руководствуются жители «лакшери» деревень, которые...
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