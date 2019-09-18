Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

« Возможно, самое красивое место на Минском море»

За эталон мы взяли коттедж в самой «элитной» деревне под Минском – Лапоровичи. Дом расположен на участке в 0,33 га на первой линии Минского моря в окружении старых лип. Сам дом площадью 231 кв.м выполнен в скандинавском стиле. В коттедже имеется: 3 спальни, 3 санузла, сауна, мансардный этаж свободной планировки, просторная терраса с навесом, отдельно стоящий гараж. В некоторых комнатах выполнено панорамное остекление. Мебель и отделка из натуральных материалов в спокойном эко-стиле.

- Территория участка позволяет свободно разместить еще один жилой дом, беседки, подсобные помещения, детскую площадку. Возможно организовать свой собственный пляж и причал, а также благоустроить дополнительную площадь на берегу, - сообщается в объявлении. - Если вы устали от городской суеты и шума, мечтаете наслаждаться природой, не отрываясь от удобств цивилизаций, - этот ДОМ НА БЕРЕГУ для вас! Уникальные характеристики, отсутствие аналогов и потенциал развития участка гарантируют сохранность и рост его стоимости.

Стоимость коттеджа – €862.627. В рублях это 1,95 миллиона. Мы перевели стоимость в евро (по курсу на 18.09.2019 года) для более удобного сравнения с европейскими ценами.