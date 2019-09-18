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Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

19.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Средиземное море – это, конечно, хорошо, но жить и отдыхать лучше на Минском». Наверное, именно такими словами руководствуются жители «лакшери» деревень, которые находятся возле Минского моря, когда формируют цену на свою недвижимость. Мы выбрали один из коттеджей на первой линии водохранилища и посмотрели, что можно купить за эту сумму в курортных городах Европы. Вышло очень интересно.

«Возможно, самое красивое место на Минском море»

За эталон мы взяли коттедж в самой «элитной» деревне под Минском – Лапоровичи. Дом расположен на участке в 0,33 га на первой линии Минского моря в окружении старых лип. Сам дом площадью 231 кв.м выполнен в скандинавском стиле. В коттедже имеется: 3 спальни, 3 санузла, сауна, мансардный этаж свободной планировки, просторная терраса с навесом, отдельно стоящий гараж. В некоторых комнатах выполнено панорамное остекление. Мебель и отделка из натуральных материалов в спокойном эко-стиле.

- Территория участка позволяет свободно разместить еще один жилой дом, беседки, подсобные помещения, детскую площадку. Возможно организовать свой собственный пляж и причал, а также благоустроить дополнительную площадь на берегу, - сообщается в объявлении. - Если вы устали от городской суеты и шума, мечтаете наслаждаться природой, не отрываясь от удобств цивилизаций, - этот ДОМ НА БЕРЕГУ для вас! Уникальные характеристики, отсутствие аналогов и потенциал развития участка гарантируют сохранность и рост его стоимости.

Стоимость коттеджа – €862.627. В рублях это 1,95 миллиона. Мы перевели стоимость в евро (по курсу на 18.09.2019 года) для более удобного сравнения с европейскими ценами.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

Для поиска коттеджей, которые продаются за границей, мы воспользовались Международной платформой недвижимости realting.com.

«Фешенебельная и уникальная недвижимость»

Начнем с ближнего зарубежья. За €880.000 можно купить "сказочный" двухэтажный домик на берегу Балтийского моря в Юрмале (Латвия).

"Фешенебельная и уникальная недвижимость с видом и калиткой к морю, Юрмала, Асари, морская сторона престижной ул. Капу, высокая дюна, первый участок, свой выход к морю, до пляжа только 50 м. Дом 300 кв.м, построен в три этажа – 0 - 2, 5 этажей. В доме просторная гостиная с камином, гостевой зал, 2 спальни, 2 кухни, кабинет, гардеробная, 3 террасы с видом на море, 4 санузла, баня, бассейн, хозпомещения, все коммуникации, газовое отопление, земельный участок 1183 кв.м", - говорится в объявлении.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

«Ha территории создан пруд с форелью»

Еще один коттедж в Юрмале продается за €850 тыс. «Футуристический» жилой дом площадью 313 кв.м расположен на земельном участке в 5300 кв.м

- B строительстве конструкции и интерьера использованы высококачественные материалы. В доме три этажа. На первом этаже расположена полностью благоустроенная гостиная с камином, с большой кухней с обеденной зоной, ванной комнатой и гостевой спальней с отдельной ванной комнатой. На втором этаже две спальни с отдельными ванными комнатами и выходом на террасу. На третьем этаже находится зал со стойкой, гостиная и бар - кухня. Территория полностью благоустроена и содержится в порядке. Ha территории также создан пруд с форелью, - рассказывает продавец.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

«С территории дома открывается прекрасный вид на безупречное море»

За €850.000 можно купить двухуровневую виллу на берегу моря на полуострове Ситония, Халкидики (Греция). 

- Дом состоит из двух уровней. Подвал площадью 280 кв.м, включает котельную, спальную комнату, санузел, кладовую и единое помещение, которое может использоваться как гараж. На первом этаже площадью 200 кв.м расположены гостиная с кухней, три спальные комнаты, два санузла (один с джакузи), а также гардеробная. Вилла полностью меблирована и оснащена бытовой техникой. Все построено из лучших материалов, обои и двери привезены из Италии и выполнены по специальному заказу. К дому прилегает участок личного пользования площадью 2700 кв.м и открытые парковочные места на 2 автомобиля. В пешей доступности вся инфраструктура поселка. С территории дома открывается прекрасный вид на безупречное море, а сказочно красивый песчаный пляж находится в нескольких минутах ходьбы. Полуостров Ситония славится изысканными белоснежными пляжами и великолепной природой: сосновые и оливковые рощи, изрезанное живописными бухтами побережье и чистейшее море не оставят вас равнодушными, - рассказывает продавец.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

«Солнечные батареи, камин, кондиционер, тенты, зона барбекю, отопление»

На острове Сифнос, (Эгейские острова, Греция) можно купить 2-этажную виллу площадью 304 кв.м за €850 тыс. Первый этаж виллы состоит из 2 спальных комнат, гостиной с кухней, одной ванной комнаты, одной кладовой. Второй этаж состоит из 3 спальных комнат, гостиной, одной кухни, 2 ванных комнат, одной кладовой.

- Из окон открывается великолепный вид на море, на горы, на город. У объекта есть солнечные батареи для нагрева воды, камин, кондиционер, тенты, зона барбекю, отопление. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимости относится парковочное место, сад. На территории расположен бассейн личного пользования, - говорится в объявлении.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

«К недвижимости относится парковочное место, сад, гараж»

За €850.000продаетсяЗ-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит (Греция).Первый этаж состоит из 3 спальных комнат, гостиной, одной кухни, одной кладовой. Второй этаж из 2 спальных комнат, гостиной, одной кухни, одной душевой комнаты, одного санузла, одной кладовой. Третий этаж состоит из 2 спальных комнат, одной ванной комнаты.

- Из окон открывается великолепный вид на море, на горы, на город. У объекта есть солнечные батареи для нагрева воды, камин, кондиционер, отопление. К недвижимости относится парковочное место, сад, гараж, - сообщает продавец.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

«За утренней чашкой кофе можно насладиться целебным ароматом морского бриза»

Трехэтажный таунхаус в новом элитном комплексе, состоящий из семи 3-спальневых мезонет класса de-lux, расположенный в очаровательном месте туристической зоны Лимассола (Кампания, Италия) в 350 метрах от моря, можно купить за €850.850. Площадь дома - 153 кв.м. Участка - 19 кв.м.

- На первом этаже - гостиная-столовая, кухня со встроенной современной мебелью и гостевой санузел с установленной сантехникой. Раздвижные окна-двери выходят на внутреннюю террасу с небольшим садиком. На втором этаже расположены 2 спальни, с удобными встроенными шкафами и с ванной комнатой. 3-й этаж — это жемчужина каждого дома в проекте - просторная главная спальня с встроенным гардеробом, ванная комната, огромная терраса с цветочным садом, где за утренней чашкой кофе можно насладиться целебным ароматом морского бриза. Аренда жилья в этом районе стоит выше, чем в других районах, что автоматически превращает объект недвижимости в успешную инвестицию, которая может обеспечить гарантированный доход, - сообщается в объявлении.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

«Отличный вариант для жизни и отдыха круглый год!»

Виллу с четырьмя спальнями и площадью 238 кв.м можно купить за €890.000 в городе Кальпе (муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия).

- Прекрасная новая вилла на 3-й линии от моря, в тихом и уютном районе с отличной инфраструктурой и близостью к морю и другим курортам Коста Бланки. Качественное строительство и материалы, полностью готова к проживанию. Отличный вариант для жизни и отдыха круглый год! – говорится в объявлении.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

«Панорамные окна позволяют вам наслаждаться обворожительными морскими пейзажами прямо из дома»

На продажу выставлен таунхаус в Испании (Эстепона) за €850 тыс. Площадь дома - 273 кв.м.

- Расположен на территории закрытого комплекса! Этот восхитительный таунхаус находится всего в нескольких шагах от моря! Внутри дома: 3 спальные комнаты (все со своими ванными), гостиная комната, кухня, прачечная. На внешней территории есть джакузи, общественный бассейн и место для отдыха! Также имеется гараж. Таунхаус находится близко ко всем удобствам. К плюсам приобретения этой недвижимости относится удобное расположение и благоприятный погодный климат! – рассказывает продавец.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

«Отличная покупка с целью сдачи в аренду»

За €875.000 можно купить пентхаус в Коста-дель-соль (Испания). Площадь дома 324 кв.м. Пентхаус находится рядом с морем, на территории очень уютного и тихого района. Дом расположен на территории приватного комплекса и охраняется 24/7.

- Пентхаус построен по наивысшим стандартам дизайна и качества и имеет всего 4 комнаты. Внутри есть просторная гостиная комната, несколько спальных и ванных комнат, а также полностью оборудованная кухня с обеденной зоной. Также в пентхаусе присутствует балкон и несколько выходов на террасу и внешнюю территорию. На внешней территории есть шикарный сад, сауна, теннисные корты, спортивный зал и бассейн. Также есть парковочные места. Пентхаус расположен рядом с инфраструктурой, которая включает в себя различные магазины, бары и рестораны. Отличная покупка как с целью сдачи в аренду, так и для постоянного жилья, - сообщается в объявлении.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах

«С дизайнерской мебелью и стеклянными потолками в спальных комнатах»

И завершим виллой площадью 400 кв.м на берегу моря в Коста-Бланке за €850 тысРасположентрехэтажный дом на пляже del Bol Nou, который усыпан золотистым песком, иногда на побережье встречаются примеси гальки. Со стороны города он полностью закрыт большой горой, поэтому создается ощущение уединенности.

«Что рядом: городской небольшой пляж del Bol Nou в нескольких минутах пешком и чудь дальше большой песчаный пляж Парисао. Городской парк Area De Recreo, а также супермаркеты и рестораны.

Снаружи: террасы с видом на море. Гараж, открытая парковка на три машины, лифт.

Внутри: трехэтажная вилла на берегу моря 400 кв.м с дизайнерской мебелью, стеклянными потолками в спальных комнатах, бронированная дверь, во всем доме установлены кондиционеры, 6 спальных комнат, 3 полноценные ванные комнаты, два гостевых санузла на первом этаже, гостиная, кинотеатр, просторная кухня открытого типа со всей необходимой техникой. Три террасы, на одной из них джакузи, открытая обеденная зона», - описывает виллу продавец.

Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
Средиземное, Балтийское или Минское? Рядом с каким морем можно купить недвижимость по цене коттеджа в Лапоровичах
 
 
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«Средиземное море – это, конечно, хорошо, но жить и отдыхать лучше на Минском». Наверное, именно такими словами руководствуются жители «лакшери» деревень, которые...
 
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