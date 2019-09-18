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Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

19.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Совсем недавно мы составили список, где отобразили все кредиты на недвижимость от банков, которые готовы выдавать деньги белорусам. Там мы рассчитали переплаты и средние платежи в месяц при получении денежных средств под фиксированный процент на весь срок кредитования при дифференцированном типе выплат. Наш читатель задал вопрос: как изменятся выплаты при кредитовании одинаковой суммы на 5, 10, 15 и 20 лет? Приводим расчеты.

Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Мы всегда рады общению с нашими читателями. Под статьей об уменьшении одним из банков срока кредитования с 20 до 5 лет читатель задал вопрос:

«Почему бы не предоставить статью-кредитный калькулятор? Расчёт оплаты кредита размером в 40.000р. на 5 лет по 13,8%. Какие будут суммы ежемесячного платежа (пускай будет дифференцируемая ставка). И кредит размером в 40.000р. на 20 лет под 13,8%: какие будут суммы ежемесячного платежа (пускай будет дифференцируемая ставка) и какую сумму получится человеку скопить, и какая будет кредитная нагрузка в этом случае?»

Для наглядности мы рассчитаем два типа выплат: дифференцированный и аннуитетный. Хотя аннуитетный тип выплат у нас не используется в кредитах на недвижимость (как это часто бывает в Западных странах), все равно полезно узнать, чем он отличается. Главное отличие в том, что выплаты по кредиту остаются весь срок кредитования неизменными. При дифференцированном типе выплат ваши отчисления банку сокращаются вместе с сокращением основного долга.

Расчеты проведены с помощью сервиса creditportal.by

40.000 рублей на 5 лет

Допустим мы берем 40.000 рублей в банке под 13,8% годовых. Начинаем выплачивать долг по кредиту с сентября 2019 года.

Дифференцированный


Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Итого сумма платежей: 54.030,00 руб.

Основной долг: 40.000,00 руб.

По процентам: 14.030,00 руб.

Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Аннуитетный


Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Итого сумма платежей: 55.595,26 руб.

Основной долг: 40.000,00 руб.

По процентам: 15.595,26 руб.

Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

40.000 рублей на 10 лет

Теперь мы берем 40.000 рублей в банке под 13,8%, но уже на 10 лет. Начинаем выплачивать долг по кредиту с сентября 2019 года.

Дифференцированный


Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Итого сумма платежей: 67.830,00 руб.

Основной долг: 40.000,00 руб.

По процентам: 27.830,00 руб.

Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Аннуитетный


Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Итого сумма платежей: 73.951,76 руб.

Основной долг: 40.000,00 руб.

По процентам: 33.951,76 руб.

Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

40.000 рублей на 15 лет

Теперь мы берем 40.000 рублей в банке под 13,8%, но уже на 15 лет. Начинаем выплачивать долг по кредиту с сентября 2019 года.

Дифференцированный


Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Итого сумма платежей: 81.630,00 руб.

Основной долг: 40.000,00 руб.

По процентам: 41.630,00 руб.

Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Аннуитетный


Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Итого сумма платежей: 94.919,85 руб.

Основной долг: 40.000,00 руб.

По процентам: 54.919,85 руб.

Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

40.000 рублей на 20 лет

Теперь мы берем 40.000 рублей в банке под 13,8%, но уже на 20 лет. Начинаем выплачивать долг по кредиту с сентября 2019 года.

Дифференцированный


Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Итого сумма платежей: 95.430,00 руб.

Основной долг: 40.000,00 руб.

По процентам: 55.430,00 руб.

Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Аннуитетный


Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Итого сумма платежей: 117.986,09 руб.

Основной долг: 40.000,00 руб.

По процентам: 77.986,09 руб.

Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Результаты

Сколько придется переплатить при различных типах и видах выплат по кредитам на различные сроки, мы привели в таблице:

Тип выплат по кредиту

Общая сумма выплат, руб.

Переплата по кредиту, руб.

Процент переплаты

Дифференцированный

На 5 лет

54 030,00

14 030,00

35,08%

Аннуитетный

На 5 лет

55 595,26

15 595,26

38,99%

Дифференцированный

На 10 лет

67 830,00

27 830,00

69,58%

Аннуитетный

На 10 лет

73 951,76

33 951,76

84,88%

Дифференцированный

На 15 лет

81 630,00

41 630,00

104,08%

Аннуитетный

На 15 лет

94 919,85

54 919,85

137,30%

Дифференцированный

На 20 лет

95 430,00

55 430,00

138,58%

Аннуитетный

На 20 лет

117 986,09

77 986,09

194,97%
 
 
Ссылка на источник 92
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Совсем недавно мы составили список, где отобразили все кредиты на недвижимость от банков, которые готовы выдавать деньги белорусам. Там мы рассчитали переплаты и...
 
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