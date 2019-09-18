Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%

Мы всегда рады общению с нашими читателями. Под статьей об уменьшении одним из банков срока кредитования с 20 до 5 лет читатель задал вопрос:

«Почему бы не предоставить статью-кредитный калькулятор? Расчёт оплаты кредита размером в 40.000р. на 5 лет по 13,8%. Какие будут суммы ежемесячного платежа (пускай будет дифференцируемая ставка). И кредит размером в 40.000р. на 20 лет под 13,8%: какие будут суммы ежемесячного платежа (пускай будет дифференцируемая ставка) и какую сумму получится человеку скопить, и какая будет кредитная нагрузка в этом случае?»

Для наглядности мы рассчитаем два типа выплат: дифференцированный и аннуитетный. Хотя аннуитетный тип выплат у нас не используется в кредитах на недвижимость (как это часто бывает в Западных странах), все равно полезно узнать, чем он отличается. Главное отличие в том, что выплаты по кредиту остаются весь срок кредитования неизменными. При дифференцированном типе выплат ваши отчисления банку сокращаются вместе с сокращением основного долга.