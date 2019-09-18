Решаем задачу от читателя: увеличить ежемесячный платеж и отдать кредит на жилье за 5 лет или «размазать» сумму на долгие годы и переплатить более 100%
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
realt.by
Совсем недавно мы список, где отобразили все составили от банков, которые готовы выдавать деньги белорусам. Там мы рассчитали переплаты и средние платежи в месяц при получении денежных средств под фиксированный процент на весь срок кредитования при дифференцированном типе выплат. Наш читатель задал вопрос: как изменятся выплаты при кредитовании одинаковой суммы на 5, 10, 15 и 20 лет? Приводим расчеты. кредиты на недвижимость
Мы всегда рады общению с нашими читателями. Под
об уменьшении одним из банков срока кредитования с 20 до 5 лет читатель задал вопрос: статьей «Почему бы не предоставить статью-кредитный калькулятор? Расчёт оплаты кредита размером в 40.000р. на 5 лет по 13,8%. Какие будут суммы ежемесячного платежа (пускай будет дифференцируемая ставка). И кредит размером в 40.000р. на 20 лет под 13,8%: какие будут суммы ежемесячного платежа (пускай будет дифференцируемая ставка) и какую сумму получится человеку скопить, и какая будет кредитная нагрузка в этом случае?»
Для наглядности мы рассчитаем два типа выплат: дифференцированный и аннуитетный. Хотя аннуитетный тип выплат у нас не используется в кредитах на недвижимость (как это часто бывает в Западных странах), все равно полезно узнать, чем он отличается. Главное отличие в том, что выплаты по кредиту остаются весь срок кредитования неизменными. При дифференцированном типе выплат ваши отчисления банку сокращаются вместе с сокращением основного долга.
Расчеты проведены с помощью сервиса
creditportal.by 40.000 рублей на 5 лет
Допустим мы берем 40.000 рублей в банке под 13,8% годовых. Начинаем выплачивать долг по кредиту с сентября 2019 года.
Дифференцированный
Итого сумма платежей: 54.030,00 руб.
Основной долг: 40.000,00 руб.
По процентам: 14.030,00 руб.
Итого сумма платежей: 55.595,26 руб.
Основной долг: 40.000,00 руб.
По процентам: 15.595,26 руб.
40.000 рублей на 10 лет
Теперь мы берем 40.000 рублей в банке под 13,8%, но уже на 10 лет. Начинаем выплачивать долг по кредиту с сентября 2019 года.
Дифференцированный
Итого сумма платежей: 67.830,00 руб.
Основной долг: 40.000,00 руб.
По процентам: 27.830,00 руб.
Итого сумма платежей: 73.951,76 руб.
Основной долг: 40.000,00 руб.
По процентам: 33.951,76 руб.
40.000 рублей на 15 лет
Теперь мы берем 40.000 рублей в банке под 13,8%, но уже на 15 лет. Начинаем выплачивать долг по кредиту с сентября 2019 года.
Дифференцированный
Итого сумма платежей: 81.630,00 руб.
Основной долг: 40.000,00 руб.
По процентам: 41.630,00 руб.
Итого сумма платежей: 94.919,85 руб.
Основной долг: 40.000,00 руб.
По процентам: 54.919,85 руб.
40.000 рублей на 20 лет
Теперь мы берем 40.000 рублей в банке под 13,8%, но уже на 20 лет. Начинаем выплачивать долг по кредиту с сентября 2019 года.
Дифференцированный
Итого сумма платежей: 95.430,00 руб.
Основной долг: 40.000,00 руб.
По процентам: 55.430,00 руб.
Итого сумма платежей: 117.986,09 руб.
Основной долг: 40.000,00 руб.
По процентам: 77.986,09 руб.
Результаты
Сколько придется переплатить при различных типах и видах выплат по кредитам на различные сроки, мы привели в таблице:
Тип выплат по кредиту
Общая сумма выплат, руб. Переплата по кредиту, руб. Процент переплаты
Дифференцированный На 5 лет 54 030,00 14 030,00 35,08%
Аннуитетный На 5 лет 55 595,26 15 595,26 38,99%
Дифференцированный На 10 лет 67 830,00 27 830,00 69,58%
Аннуитетный На 10 лет 73 951,76 33 951,76 84,88%
Дифференцированный На 15 лет 81 630,00 41 630,00 104,08%
Аннуитетный На 15 лет 94 919,85 54 919,85 137,30%
Дифференцированный На 20 лет 95 430,00 55 430,00 138,58%
Аннуитетный На 20 лет 117 986,09 77 986,09 194,97%
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совсем недавно мы составили список, где отобразили все кредиты на недвижимость от банков, которые готовы выдавать деньги белорусам. Там мы рассчитали переплаты и...
«Дети учатся в постоянной атмосфере запугивания». Мнение мамы о системе образования и учителях
08:20,
Tut.by
Помогите опознать девушку по фото, подозревается в хищении платья из магазина
06:30,
Виртуальный Брест
«На месте учителя голову бы отвернул щенку какому-то». Лукашенко высказался о скандале в гомельской школе
13:17,
Tut.by
Налет на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: у кого на Ближнем Востоке есть дроны?
07:10,
Tut.by
Девушка спасла незнакомца на Минском полумарафоне. Он оказался ее будущим мужем
07:30,
Tut.by
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией. Разрабатывается новая стратегия
06:32,
Tut.by
Картошка может вас убить. 9 продуктов, которые содержат яд
11:27,
Аргументы и факты
«После ста тысяч расходы уже не записывал». Айтишник из Минска показал свой дом из СИП-панелей
13:40,
Tut.by
Беглый российский банкир, которого задержали в Бресте, просит суд не возвращать его на родину
08:30,
Tut.by
Возвращение учительницы, отставки из-за статьи и бумажные пакеты в магазинах - все за вчера
07:30,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Новая система управления рекламой для интернет-магазинов и не только 18.09.2019,
21.by
Не набрать 10 из 10 невозможно. Тест по российским сериалам «нулевых» 18.09.2019,
Tut.by
Смертник устроил взрыв на свадьбе в Афганистане. Муж с женой уцелели, но жить им не дают 18.09.2019,
Tut.by
«Педагог - мать и отец». Белорусы, которые преподают в школах разных стран, - об отношениях с учениками 18.09.2019,
Tut.by
Советский спутник стал угрозой «космическому кораблю» США 18.09.2019,
Tut.by
«СССР - гэта фашысцкі засценак». Выйшаў афіцыйны зборнік дакументаў пра НКВД у Заходняй Беларусі 18.09.2019,
Tut.by
Не только пластик. В Беларуси магазины обязали продавать бумажные пакеты и одноразовую посуду 18.09.2019,
Tut.by
Архив
(Новости Экономики)
В Горках похоронили 29-летнего летчика, погибшего на учениях в России – Видео
16.09.2019,
Горецкий вестник
Крик души молодого учителя на Гомельщине: условия отработки и безденежье просто шокировали
14.09.2019,
Партизан
Дайвер обнаружил на дне реки 7-метровую огромную анаконду – дикие кадры
14.09.2019,
СТВ
Клип белорусов собрал 100 миллионов просмотров на YouTube. Такое было лишь однажды
14.09.2019,
Tut.by
«Четыре суда и две тысячи долларов». Минчанин больше года доказывает, что не совершал ДТП
13.09.2019,
Tut.by
Чем колония отличается от тюрьмы. Рассказываем о местах лишения свободы в Беларуси
16.09.2019,
Tut.by
«Муж изменил мне в 67, после 45 лет брака. Как с этим жить?» Психолог отвечает читательнице
13.09.2019,
Tut.by