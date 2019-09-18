﻿ Лукашенко: положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе

19.09.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе

Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам работы экономики за истекший период 2019 года, оценки итогов года и пятилетки, проектов прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

«Дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать. Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе — через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что без экономического роста этого добиться невозможно. «Однако меня настораживает, что он не только скромный, но и крайне неустойчивый. Эту тенденцию нужно менять», — сказал глава государства.

Прогнозные документы на 2020 год вынесены на совещание у Президента Беларуси

Пакет прогнозных документов на 2020 год вынесен на совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Рассматриваются работа экономики за истекший период 2019 года, оценка итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что среди участников совещания не только разработчики документов, но и те, кто давал по ним заключения либо имеет альтернативную точку зрения.

«Прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете — все запланированное должно быть реализовано», — подчеркнул белорусский лидер.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам работы...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На завершение строительства молочных ферм будет выделено более 43 млн рублей, в том числе Гродненской области — 5,226 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика