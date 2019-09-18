Лукашенко: положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе

Источник материала: Вороновская газета





Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам работы экономики за истекший период 2019 года, оценки итогов года и пятилетки, проектов прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА .

«Дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать. Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе — через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что без экономического роста этого добиться невозможно. «Однако меня настораживает, что он не только скромный, но и крайне неустойчивый. Эту тенденцию нужно менять», — сказал глава государства.

Прогнозные документы на 2020 год вынесены на совещание у Президента Беларуси

Пакет прогнозных документов на 2020 год вынесен на совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Рассматриваются работа экономики за истекший период 2019 года, оценка итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что среди участников совещания не только разработчики документов, но и те, кто давал по ним заключения либо имеет альтернативную точку зрения.

«Прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете — все запланированное должно быть реализовано», — подчеркнул белорусский лидер.

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