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Лукашенко настораживает «не только скромный, но и крайне неустойчивый» рост экономики
19.09.2019 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пакет прогнозных документов на 2020 год вынесен 19 сентября на совещание у Александра Лукашенко. Рассматриваются работа экономики за истекший период 2019 года, оценка итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и Основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год,
Глава государства отметил, что среди участников совещания не только разработчики документов, но и те, кто давал по ним заключения либо имеет альтернативную точку зрения.
— Прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете — все запланированное должно быть реализовано, — подчеркнул он.
— Дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать. Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе — через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни, — заявил президент.
Он отметил, что без экономического роста этого добиться невозможно.
— Однако меня настораживает, что он не только скромный, но и крайне неустойчивый. Эту тенденцию нужно менять, — добавил Лукашенко.
(Будет дополнено)
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- Дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать. Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе, - заявил...
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