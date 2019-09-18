Лукашенко настораживает «не только скромный, но и крайне неустойчивый» рост экономики

Источник материала: Tut.by

Пакет прогнозных документов на 2020 год вынесен 19 сентября на совещание у Александра Лукашенко. Рассматриваются работа экономики за истекший период 2019 года, оценка итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и Основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что среди участников совещания не только разработчики документов, но и те, кто давал по ним заключения либо имеет альтернативную точку зрения.

— Прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете — все запланированное должно быть реализовано, — подчеркнул он.

— Дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать. Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе — через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни, — заявил президент.

Он отметил, что без экономического роста этого добиться невозможно.

— Однако меня настораживает, что он не только скромный, но и крайне неустойчивый. Эту тенденцию нужно менять, — добавил Лукашенко.

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