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Лукашенко: «Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти»
19.09.2019 12:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время совещания по экономическим вопросам Александр Лукашенко рассказал, кто из чиновников сохранит свой пост после предстоящих в Беларуси выборов. Об этом
— Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных, — подчеркнул президент.
Президент также затронул тему транзита власти.
— Или как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти…» Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения, — заявил Лукашенко.
Он добавил, что если его не слышат «Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры», то им лучше «собирать портфели и уходить сразу».
Выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября. Выдвигать свои кандидатуры желающие могут до 7 октября. Среди кандидатов уже есть «Мисс Беларусь — 2018»
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Во время совещания по экономическим вопросам Александр Лукашенко рассказал, кто из чиновников сохранит свой пост после предстоящих в Беларуси выборов.
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