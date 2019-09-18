ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: «Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти»

19.09.2019 12:46 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во время совещания по экономическим вопросам Александр Лукашенко рассказал, кто из чиновников сохранит свой пост после предстоящих в Беларуси выборов. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных, — подчеркнул президент.

Президент также затронул тему транзита власти.

— Или как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти…» Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что если его не слышат «Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры», то им лучше «собирать портфели и уходить сразу».

Выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября. Выдвигать свои кандидатуры желающие могут до 7 октября. Среди кандидатов уже есть «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич, глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, посол Беларуси в Турции Андрей Савиных и экс-министр информации Лилия Ананич, глава Генштаба и первый заместитель министра обороны Олег Белоконев и другие.

 
 
Ссылка на источник 147
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время совещания по экономическим вопросам Александр Лукашенко рассказал, кто из чиновников сохранит свой пост после предстоящих в Беларуси выборов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
CIMC Raffles Yantai заказала оффшорный кран Liebherr Board
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские костюмы классика в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика