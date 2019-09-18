Лукашенко: «Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти»

Источник материала: Tut.by

Во время совещания по экономическим вопросам Александр Лукашенко рассказал, кто из чиновников сохранит свой пост после предстоящих в Беларуси выборов. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных, — подчеркнул президент.

Президент также затронул тему транзита власти.

— Или как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти…» Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что если его не слышат «Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры», то им лучше «собирать портфели и уходить сразу».

Выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября. Выдвигать свои кандидатуры желающие могут до 7 октября. Среди кандидатов уже есть «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич , глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько , посол Беларуси в Турции Андрей Савиных и экс-министр информации Лилия Ананич , глава Генштаба и первый заместитель министра обороны Олег Белоконев и другие.