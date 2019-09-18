В «счастливый» список попали 248 домов. В Гродненской и Могилевской областях запустят пилотный проект по утеплению жилья

Источник материала: realt.by

Сегодня в ходе пресс-конференции «О подходах по реализации указа № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» чиновники обсудили пути улучшения жилых домов в вопросах энергоэффективности. Заместитель директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Полещук рассказал о пилотных проектах, которые планируется запустить Гродненской и Могилевской областях с участием даже Всемирного банка. Подробнее — в материале.

«Снизить энергопотребление в квартире можно на 2,4 Гкал в год»

— Снизить энергопотребление в квартире можно на 2,4 Гкал в год. Это очень серьезная величина, которая будет заметной при оплате жилищно-коммунальных услуг для жильца, — рассказал в ходе пресс-конференции Леонид Полещук. — У нас планируется проведение пилотного проекта с участием Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Минского инвестиционного банка. Это касается Гродненской и Могилевской областей, где пилотные проекты будут нацелены на проведение тепловой модернизации 248 жилых домов.

В рамках проводимой работы (это будут компоненты от «А» до «Б») предусматривается проведение соответствующих мероприятий. Где компоненты «А» — это замена окон в подъездах, дверей, установка соответствующих приборов учета и регулирования. Компоненты «Б» — это модернизация здания в целом.

По оценкам Всемирного банка, в такой модернизации должно участвовать до 50% населения. Это достаточно высокий процент поддержки населения. Даже в этих двух регионах реализация всех этих мероприятий в 248 домах (где будет применен компонент «Б»), то $1,5 миллиона будет «опускаться» в экономику на этих дотациях. В дальнейшем это позволит снизить около 37% потребление тепловой энергии как таковой.

По информации чиновника, не так давно на валютно-кредитной комиссии был одобрен проект по тепловой модернизации жилых домов, на который будет направлено 63,8 миллионов евро. Именно эти средства пойдут на реализацию двух пилотных проектов в Могилевской и Гродненской областях.

Отработать всю схему мероприятий планируют в Слониме

В Слониме будет проведен пилотный проект в том числе с модернизацией жилого сектора, где будет в полном объеме виден эффект от реализации подобных мероприятий. По расчетам ожидается, что энергопотребление будет снижено со 120-200 кВт до 90 кВт.

— Государственная поддержка сейчас составляет $748 миллионов и планируется, что этот показатель будет снижен на 30%. Мы рассчитываем, что население будет активно участвовать в данной программе.

Таким образом, по словам чиновника, будет использован опыт Литвы, где в год тепловую модернизацию проходят 500 домов в год. При этом за последние годы в Литве улучшены более 2500 домов.