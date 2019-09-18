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«Отказ от заключения договора не освобождает от оплаты». За чей счет и каким образом будут повышать энергоэффективность жилых домов

19.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Решение утеплять или не утеплять свой дом остается за жильцами. Однако, если люди хотят повысить энергоэффективность своего дома, то как и сколько нужно будет платить? Как будет проходить эта модернизация и кто имеет льготы на оплату? Когда в Беларуси будут строить только энергоэффективные дома? На эти и другие вопросы чиновники ответили сегодня в ходе пресс-конференции БЕЛТА «О подходах по реализации указа № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов».

«Отказ от заключения договора не освобождает от оплаты». За чей счет и каким образом будут повышать энергоэффективность жилых домов
фото носит иллюстративный характер

В чем суть Указа №327?

Александр Лукашенко подписал Указ № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». В документе прописаны условия и механизмы участия собственников жилых и нежилых помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий по снижению потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, по сокращению затрат на отопление и повышению потребительских характеристик таких домов.

Согласно указу, решение о проведении названных мероприятий на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения, если за него проголосовали собственники, обладающие более чем двумя третями голосов. Предусматривается, что в финансировании энергоэффективных мероприятий возможно долевое участие бюджета и собственников, а также привлечение на эти цели других источников, включая заемные средства международных кредитно-финансовых организаций.

Собственники будут возмещать затраты только после завершения работ по повышению энергоэффективности домов. Размер возмещения будет определяться пропорционально доле каждого собственника в общей площади жилых и (или) нежилых помещений.

Указом установлен порядок такого возмещения: для собственников нежилых помещений, встроенных в многоквартирные жилые дома, — в полном размере ежемесячно равными долями в течение 3 лет, для владельцев жилых помещений — в размере не менее 50% от затрат ежемесячно равными долями в течение 10 лет. Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право продлевать до 15 лет срок возмещения затрат социально уязвимым и малообеспеченным гражданам.

"Наша главная цель - поддержать людей в их желании снизить потребление тепла"

Над Указом работали 2 года и он вступит в силу уже 4 декабря. Однако необходимо еще разработать проект постановления, где будет описана пошаговая стратегия.

— Наша главная цель — поддержать людей в их желании снизить потребление тепла, увеличить энергоэффективность жилого дома, тем самым повысив комфортность проживания, — рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило.При этом работают принципы добровольного участия граждан в таких вопросах. Инициаторами проведения модернизации могут стать сами жильцы, исполком или правление товарищества. 

Модернизация по энергоэффективности включает в себя: утепление стен, замену системы отопления, установку индивидуальных приборов учета, тепловых пунктов, замену окон, устройство систем рекуперации и др. Каким конкретно оно будет - выбирают сами жильцы.

При этом, по словам чиновника, государство предлагает поддержку в финансировании данных мероприятий в размере 50% оплаты по такой модернизации, предусматривается возможность долевого участия. Также могут привлечены и другие источники финансирования, в том числе заемные средства международных финансовых организаций.

«Проголосовать "за" должны 2/3 жильцов»

— Указом определен принцип добровольного участия граждан в этих вопросах. Решение «утеплять — не утеплять» будет приниматься на общем собрании жильцов дома 2/3 голосов. Как это будет выглядеть на практике? После принятия положительного решения в протокол вносится конкретный перечень мероприятий по модернизации. Далее уполномоченное лицо по управлению общим имуществом заключает договор с каждым собственником. При этом отказ от заключения договора не освободит несогласных от исполнения обязательств. Как и в системе оплаты за ЖКУ, — рассказал Геннадий Трубило. 

Однако предусмотрены и льготы на оплату, которыми могут воспользоваться многодетные семьи, малообеспеченные граждане, пенсионеры и другие уязвимые категории граждан. В качестве послабления предлагается предоставить рассрочку до 10 лет (некоторым категориям по заявительному принципу рассрочку могут продлить до 15 лет).

— Также эти выплаты будут учитываться и при начислении безналичных жилищных субсидий. соответственно, сумма этих общих коммунальных платежей с учетом платежа на тепловую модернизацию не превысит установленного законом порога по безналичным жилищным субсидиям.

«Отказ от заключения договора не освобождает от оплаты». За чей счет и каким образом будут повышать энергоэффективность жилых домов

Государство оплатит все на начальном этапе, а жильцы будут оплачивать 50% от итоговой суммы

Заместитель директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Полещук уточнил, что без повышения энергоэффективности жилого сектора невозможно достигнуть комфортного проживания населения:

- Жилой фонд Беларуси потребляет порядка 37% тепловой энергии. Поэтому тепловая модернизация поможет населению исключить удорожание тепловой энергии при дальнейшей эксплуатации квартиры.

При этом поддержка государства будет зависеть от тех работ, которые будут инициировать собственники. 

- На первоначальном этапе, если люди изъявят желание утеплить свой дом, то деньги вкладывать не надо - все это будет делать бюджет. Назначается уполномоченная организация, далее будет проведен конкурс и разработан проект. После прохождения государственной экспертизы будут выполнены строительно-монтажные работы, и только после того, как дом введется в эксплуатацию, тогда начнутся платежи жильцов. Не более 50% стоимости. Это существенная поддержка государства на сегодняшний день, - пояснил Геннадий Трубило. 

Как будет проходить расчет?

Расчет за тепловую модернизацию будет осуществляться пропорционально занимаемой площади — это общемировая практика. Что касается безналичных субсидий, то здесь чиновники подчеркнули, что данные о необходимости субсидий каждому человеку есть в конкретной базе, оттуда информация будет поступать автоматически. 

— Если человеку положена жилищная субсидия в рамках жилищно-коммунальных услуг, и он изъявил желание, то эта сумма "наложится" на выплаты. Получается, что жилищная субсидия увеличится на определенную сумму. Механизм расчета будет прописан в постановлении Правительства, — рассказал Геннадий Трубило.

Обещание двухлетней давности: «К 2020 году многоквартирные дома будут строиться только энергоэффективными»

Напомним, в 2017 году чиновник из Министерства энергетики обещал, что к 2020 году в Беларуси будут строить только энергоэффективные дома. Тогда планировалось, что это будет возможно в том числе за счет использования вторичных энергетических ресурсов, автоматизации систем управления микроклиматом.

Сегодня планируется к 2021 году строить до 50% энергоэффективных домов в Беларуси. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник производственно-технического отдела Департамента по энергоэффективности Госстандарта Александр Даниленко. 

 
 
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Решение утеплять или не утеплять свой дом остается за жильцами. Однако, если люди хотят повысить энергоэффективность своего дома, то как и сколько нужно будет...
 
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