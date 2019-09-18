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Турчин обсудил с послом Казахстана соглашение о поставках нефти и продажу акций «Гомсельмаша»
19.09.2019 14:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В текущем году взаимный товарооборот между Беларусью и Казахстаном может приблизиться к 1 млрд долларов, отметил первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин во время встречи с послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым, сообщает пресс-служба правительства.
«У нас есть целый ряд общих тем, проектов, по которым мы можем совместно поработать и еще больше увеличить эту цифру. Думаю, мы предложим, чтобы Казахстан стал в некотором роде нашей опорной точкой в регионе и оттуда шел экспорт совместных товаров. Сейчас работаем над этим и позже обсудим конкретные предложения», — подчеркнул Турчин.
Первый вице-премьер отметил, что стратегическое сотрудничество Беларуси и Казахстана развивается. Готовится визит в Казахстан Александра Лукашенко, предстоит заседание белорусско-казахстанской межправкомиссии. По словам Александра Турчина, нужно обсудить и урегулировать ряд вопросов. В их числе — соглашение о поставках нефти, возможное приобретение Казахстаном акций «Гомсельмаша», а также другие вопросы.
В числе перспективных направлений взаимодействия посол Казахстана назвал создание совместных предприятий, а также совместный выход на рынок Китая.
По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров страны. В январе-июле 2019 года товарооборот Беларуси и Казахстана составил 549,4 млн долларов (рост на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го), в том числе белорусский экспорт — 458,3 млн (рост на 1,3%). Среди основных позиций экспорта в Казахстан в текущем году — тракторы и седельные тягачи, машины для уборки сельскохозяйственных культур, грузовые автомобили, мебель, молоко и молочные продукты, сахар, говядина.
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Что касается продажи акций «Гомсельмаша», то данный вопрос обсуждается более года. У Казахстана есть большая потребность в комбайновой технике. По данным на 2018 год, 46% комбайнов старше 17 лет. «Гомсельмаш» плотно сотрудничает с Казахстаном с 2007-го года, в том числе открывая сборочные производства. На тамошних полях работает более трех тысяч комбайнов совместной сборки. У местных компаний есть желание нарастить поставки. Беларусь заинтересована в дополнительных инвестициях в «Гомсельмаш».
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В текущем году взаимный товарооборот между Беларусью и Казахстаном может приблизиться к 1 млрд долларов
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