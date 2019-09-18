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Оклады отдельных категорий сельских педагогов повышаются на 20%

19.09.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Оклады отдельных категорий сельских педагогов повышаются на 20%

Совет Министров принял постановление №630 от 18 сентября 2019 года, которым предусмотрено повышение тарифных ставок (окладов) некоторых категорий педработников на 20%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Педагогах обособленных подразделений учреждений образования, финансируемых из бюджета, находящихся в сельской местности; а также приемных родителях, родителях-воспитателях, чье рабочее место также находится на селе.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 года, и действует до 31 декабря текущего года.

https://www.belta.by

 
 
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Совет Министров принял постановление №630 от 18 сентября 2019 года, которым предусмотрено повышение тарифных ставок (окладов) некоторых категорий педработников на 20%,...
 
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