Оклады отдельных категорий сельских педагогов повышаются на 20%

Источник материала: Вороновская газета





Совет Министров принял постановление №630 от 18 сентября 2019 года, которым предусмотрено повышение тарифных ставок (окладов) некоторых категорий педработников на 20%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Педагогах обособленных подразделений учреждений образования, финансируемых из бюджета, находящихся в сельской местности; а также приемных родителях, родителях-воспитателях, чье рабочее место также находится на селе.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 года, и действует до 31 декабря текущего года.

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