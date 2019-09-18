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CIMC Raffles Yantai заказала оффшорный кран Liebherr Board
19.09.2019 12:35 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьКомпания CIMC Raffles Yantai заказала оффшорный кран Liebherr Board. Заказанная компанией модель BOS 2600 представляет собой компактную и функционально-ориентированную конструкцию крана в рамках известной серии морских кранов Liebherr и поэтому является идеальным решением для платформ с ограниченным пространством. Ввиду особых требований этого проекта мы рады, что CIMC Raffles заключила с нами контракт на проект. С нашим продуктом мы справились с этой задачей и выполнили все договорные согласованные спецификации, говорит Стефан Шнайдер, региональный менеджер по продажам оффшорных кранов. Другими требованиями к крану являются сертификационные требования IECEx для наружных частей. Кран BOS 2600 имеет решетчатую стрелу с максимальным рабочим вылетом 54, 5 метра и оснащен Liebherr Litronic, собственной разработанной компанией Liebherr системой управления, которая является центральным элементом точной работы крана.
www.liebherr.com
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Компания CIMC Raffles Yantai заказала оффшорный кран Liebherr Board. Заказанная компанией модель BOS 2600 представляет собой компактную и функционально-ориентированную конструкцию...
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