Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так CIMC Raffles Yantai заказала оффшорный кран Liebherr Board Компания CIMC Raffles Yantai заказала оффшорный кран Liebherr Board. Заказанная компанией модель BOS 2600 представляет собой компактную и функционально-ориентированную конструкцию...

Компания CIMC Raffles Yantai заказала оффшорный кран Liebherr Board. Заказанная компанией модель BOS 2600 представляет собой компактную и функционально-ориентированную конструкцию крана в рамках известной серии морских кранов Liebherr и поэтому является идеальным решением для платформ с ограниченным пространством. Ввиду особых требований этого проекта мы рады, что CIMC Raffles заключила с нами контракт на проект. С нашим продуктом мы справились с этой задачей и выполнили все договорные согласованные спецификации, говорит Стефан Шнайдер, региональный менеджер по продажам оффшорных кранов. Другими требованиями к крану являются сертификационные требования IECEx для наружных частей. Кран BOS 2600 имеет решетчатую стрелу с максимальным рабочим вылетом 54, 5 метра и оснащен Liebherr Litronic, собственной разработанной компанией Liebherr системой управления, которая является центральным элементом точной работы крана.www.liebherr.com