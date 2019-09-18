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Материалы ТЕХНОНИКОЛЬ получат дополнительные возможности для продвижения в Европе
19.09.2019 12:57 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьКорпорация ТЕХНОНИКОЛЬ планомерно усиливает свои позиции, в том числе на европейских рынках. В государствах ЕС действуют строгие нормы в отношении качества и долговечности строительных материалов. Для подтверждения заявленных свойств компания ТЕХНОНИКОЛЬ регулярно организовывает тестирования своей продукции в ведущих российских и международных исследовательских организациях. Лаборатория Pavus в Праге провела тестирование однослойной кровельной системы по металлическому листу в соответствии со стандартом EN 13501-2. На огнестойкость конструкции тестировалась система с применением полимерной мембраны LOGICROOF и теплоизоляции LOGICPIR. Степень огнестойкости конструкции определяется маркировкой REI, которая состоит из следующих элементов. Несущая способность, то есть способность строительного элемента сохранять свои механические характеристики и соответствующую способность нести определенную нагрузку при пожаре.
Далее, целостность, способность конструкции не допускать прохождение или производство газа или пара в зону, не подверженную воздействию огня. Далее, теплоизоляция. Способность конструкции снижать в пределах температурного предела, обычно 140 градусов, передачу тепла на неэкспонированную сторону.
В итоге система с полимерной мембраной LOGICROOF и теплоизоляцией LOGICPIR получила маркировку REI 30. Это означает, что конструкция сохраняла механическое сопротивление, целостность и теплоизоляцию в течение 30 минут, что подтверждает высокие противопожарные характеристики системы.
Прохождение теста REI поможет компании ТЕХНОНИКОЛЬ более эффективно развиваться на европейских рынках и продавать продукцию в комплексе, предлагая одновременно гидроизоляцию в виде полимерной мембраны LOGICROOF и теплоизоляцию на основе пенополиизоцианурата PIR.
Комплексный подход в свою очередь позволяет потребителям одновременно решить насущные строительные задачи, связанные с утеплением и гидроизоляцией конструкций, сокращает время и ресурсы на подбор оптимальных решений, подчеркивает операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков.
www.tn.ru
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Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ планомерно усиливает свои позиции, в том числе на европейских рынках. В государствах ЕС действуют строгие нормы в отношении качества и...
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