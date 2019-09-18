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«Экономика на пальцах». Добро пожаловать в реальный мир, или С чем связана гневная вспышка Лукашенко

19.09.2019 21:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 20 сентября в 13.00.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY.

Давно президент Беларуси не проявлял гнев столь оперативно и эмоционально. Причем, публично случилось это на совещании с правительством. А поводом стал случай в гомельской школе.

На этой встрече Александр Лукашенко высказал правильную мысль. Какой прок от макростабильности простому человеку? Кстати, этот тезис не раз озвучивал Сергей Чалый в своей программе.

И вот она прозвучала из уст президента. Что это значит для страны? Стоит ли принимать всерьез угрозы в адрес правительства? Прикажет ли Лукашенко накануне выборов накачать экономику деньгами?

На выборах в 2015-м году обещать ничего не надо было, а в 2020-м президент уже обещать ничего не может. Но пришло ли понимание того, что настало время реформ?

На эти и другие вопрос будем отвечать в в «Экономике на пальцах» 20 сентября в 13.00 в прямом эфире TUT.BY.

Не обойдем вниманием и нашумевший «слив» в газете «Коммерсантъ», где была опубликована статья о «Программе действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».

Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
Теги: Новости
 
 
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Сергей Чалый считает, что президент пришел к понимаю того, что без реформ роста экономики не будет. Но пока он боится произносить это вслух, а только раздражается по...
 
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