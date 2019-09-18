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«Экономика на пальцах». Добро пожаловать в реальный мир, или С чем связана гневная вспышка Лукашенко
19.09.2019 21:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 20 сентября в 13.00.
Давно президент Беларуси не проявлял гнев столь оперативно и эмоционально. Причем, публично
На этой встрече Александр Лукашенко высказал правильную мысль. Какой прок от макростабильности простому человеку? Кстати, этот тезис не раз озвучивал Сергей Чалый в своей программе.
И вот она прозвучала из уст президента. Что это значит для страны? Стоит ли принимать
На выборах в 2015-м году обещать ничего не надо было, а в 2020-м президент уже обещать ничего не может. Но пришло ли понимание того, что настало время реформ?
На эти и другие вопрос будем отвечать в в
Не обойдем вниманием и
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«Экономика на пальцах». Добро пожаловать в реальный мир, или С чем связана гневная вспышка Лукашенко
Сергей Чалый считает, что президент пришел к понимаю того, что без реформ роста экономики не будет. Но пока он боится произносить это вслух, а только раздражается по...
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