«Экономика на пальцах». Добро пожаловать в реальный мир, или С чем связана гневная вспышка Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 20 сентября в 13.00.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY.

Давно президент Беларуси не проявлял гнев столь оперативно и эмоционально. Причем, публично случилось это на совещании с правительством . А поводом стал случай в гомельской школе .

На этой встрече Александр Лукашенко высказал правильную мысль. Какой прок от макростабильности простому человеку? Кстати, этот тезис не раз озвучивал Сергей Чалый в своей программе.

И вот она прозвучала из уст президента. Что это значит для страны? Стоит ли принимать всерьез угрозы в адрес правительства ? Прикажет ли Лукашенко накануне выборов накачать экономику деньгами?

На выборах в 2015-м году обещать ничего не надо было, а в 2020-м президент уже обещать ничего не может. Но пришло ли понимание того, что настало время реформ?

На эти и другие вопрос будем отвечать в в «Экономике на пальцах» 20 сентября в 13.00 в прямом эфире TUT.BY.

Не обойдем вниманием и нашумевший «слив» в газете «Коммерсантъ», где была опубликована статья о «Программе действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».

Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко .

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