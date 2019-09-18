«Недостаточно напряженные». Президент «развернул» на доработку планы правительства на 2020 год

Источник материала: Tut.by

Правительство не выполняет 3 из 7 прогнозных показателей. Пока не достигнуты планы по экспорту, производительности труда и валовому внутреннему продукту. Такие данные прозвучали во время совещания у президента 19 сентября, сообщает телеканал ОНТ .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Невыполнение экспорта в текущем году связано в основном с товарами нефтяной группы — это и «грязная» нефть и налоговый маневр, который также отразился на работе наших НПЗ, — рассказал журналистам Сергей Румас.

Премьер-министр заявил, что за оставшиеся 4 месяца правительство приложит все усилия, чтобы планы, которые были утверждены в прошлом году с его подачи были выполнены.

Сергей Румас также рассказал, что президент посчитал планы правительства на 2020 год, которые ему были представлены на совещании, недостаточно напряженными и пакет документов отправлен на доработку.

— У нас очень сжатые сроки, потому что глава государства поручил рассмотреть проект бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики текущим составом парламента. У правительства есть 2−3 недели, чтобы устранить замечания, которые нам сделал глава государства и повторно внести пакет документов на рассмотрение.

Румас пообещал «критически подойти» к прогнозным цифрам и сделать их более напряженными

Александр Лукашенко сегодня на совещании, напомним, заяви л, что за невыполнение планов последуют жесткие кадровые решения.

— Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет, — сказал Александр Лукашенко.

О каких параметрах развития говорил президент

В прошлом году президент подписал указ «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год». В нем определены ключевые показатели эффективности работы правительства и определены параметры развития.

Показатели 2019 год Валовой внутренний продукт, в процентах к 2018 году (в сопоставимых ценах) 104,0 Производительность труда по валовому внутреннему продукту, в процентах к 2018 году 103,8 Экспорт товаров и услуг, в процентах к 2018 году 105,4 Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в процентах к валовому внутреннему продукту -0,8 Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги), млрд долларов США 1,6 Реальные располагаемые денежные доходы населения, в процентах к 2018 году 103,4

Как проинформировал президента премьер-министр Сергей Румас, из семи утвержденных на 2019 год прогнозных показателей выполняются четыре.