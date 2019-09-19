Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»

Что такое X-Fit?

X-Fit – одна из фитнес-сетей в России и СНГ, имеющая около 100 клубов в пяти странах. Сегодня первый фитнес-клуб этой сети в Беларуси открылся в Минске. Это будет тренажерный зал общей площадью 710 кв.м., 3 зала групповых программ площадью свыше 270 кв.м., зал единоборств площадью свыше 130 кв.м., зона функционального многоборья площадью свыше 80 кв.м.

Собственники обещают, что здесь будут использованы самые современные технологии, реализованные в деловом комплексе нового поколения класса «А».

В ближайшее время откроется еще один фитнес-клуб X-Fit откроется на пр-те Победителей. В перспективе, по словам директора клуба, X-Fit пойдет покорять регионы.