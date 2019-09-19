﻿ Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе». 21.by
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Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»

19.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялось открытие фитнес-клуба X-Fit в БЦ «Футурис». Уже с завтрашнего дня минчане смогут протестировать новейшее оборудование тренажерных залов, а пока разбираемся, сколько стоит клубная карта и сколько их осталось в продаже.

Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»

Что такое X-Fit?

X-Fit – одна из фитнес-сетей в России и СНГ, имеющая около 100 клубов в пяти странах. Сегодня первый фитнес-клуб этой сети в Беларуси открылся в Минске. Это будет тренажерный зал общей площадью 710 кв.м., 3 зала групповых программ площадью свыше 270 кв.м., зал единоборств площадью свыше 130 кв.м., зона функционального многоборья площадью свыше 80 кв.м.

Собственники обещают, что здесь будут использованы самые современные технологии, реализованные в деловом комплексе нового поколения класса «А».

В ближайшее время откроется еще один фитнес-клуб X-Fit откроется на пр-те Победителей. В перспективе, по словам директора клуба, X-Fit пойдет покорять регионы. 

Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»

История сети Х-Fit

Первый клуб X-Fit появился в Москве в 1989 году. Правда, тогда речь шла о закрытом теннисном клубе. В то время это был в чем-то уникальный проект, который подчеркивал избранность его членов. Теннисный клуб быстро стал популярным среди людей, и тогда рядом открылась первая фитнес-студия.

В чем главные особенности?

  • Главный принцип работы X-Fit – премиальный фитнес без компромиссов, что бы это ни значило. Компания работает под двумя брендами: клиенты могут выбрать полноформатные клубы со SPA и wellness-зоной X-Fit или более демократичные клубы Fit-Studio.
  • Организаторы обещают более 20 ультрасовременных групповых программ и итальянские аксессуары для занятий. Они подчеркивают, что одна из программ занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая популярная в мире.
  • Здесь установлено итальянское фитнес-оборудование Technogym.
  • Планируется также открыть кабинет неформальной функциональной диагностики и фитнес-тестирование с полным сопровождением тренировочного процесса.
  • Есть собственная котельная котельная  шкафчики, изготовленные по индивидуальному заказу.
  • Диагностика, тестирование, тейпирование, массаж и индивидуальная программа тренировок для клиентов. 
  • Есть детская комната, где посетители могут оставить детей на время тренировки.
Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»

Сколько стоит?

Еще 2 дня купить годовой абонемент можно со скидкой 30% и стоить он будет 700 рублей. Годовая клубная карта действует по принципу "все включено", плюс 4 консультации инструктора и возможность пользоваться детской комнатой. Также такая карта предусматривает возможность "заморозки" абонемента на месяц (например, по причине болезни или поездки).

Также клубные карты можно приобрести на 3 месяца и на полгода за 210 и 400 рублей соответственно. Уже с воскресенья клубные карты будут стоить 330 рублей, 570 рублей и 990 рублей соответственно. 

Всего в фитнес-клубе в "Футурисе" предусмотрено 2000 членов клуба. Как только будет набрано такое количество посетителей, клуб станет закрытым. 

Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялось открытие фитнес-клуба X-Fit в БЦ «Футурис». Уже с завтрашнего дня минчане смогут протестировать новейшее оборудование тренажерных залов, а пока...
 
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