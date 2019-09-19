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Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
19.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялось открытие фитнес-клуба X-Fit в БЦ «Футурис». Уже с завтрашнего дня минчане смогут протестировать новейшее оборудование тренажерных залов, а пока разбираемся, сколько стоит клубная карта и сколько их осталось в продаже.
Что такое X-Fit?
X-Fit – одна из фитнес-сетей в России и СНГ, имеющая около 100 клубов в пяти странах. Сегодня первый фитнес-клуб этой сети в Беларуси открылся в Минске. Это будет тренажерный зал общей площадью 710 кв.м., 3 зала групповых программ площадью свыше 270 кв.м., зал единоборств площадью свыше 130 кв.м., зона функционального многоборья площадью свыше 80 кв.м.
Собственники обещают, что здесь будут использованы самые современные технологии, реализованные в деловом комплексе нового поколения класса «А».
В ближайшее время откроется еще один фитнес-клуб X-Fit откроется на пр-те Победителей. В перспективе, по словам директора клуба, X-Fit пойдет покорять регионы.
История сети Х-Fit
Первый клуб X-Fit появился в Москве в 1989 году. Правда, тогда речь шла о закрытом теннисном клубе. В то время это был в чем-то уникальный проект, который подчеркивал избранность его членов. Теннисный клуб быстро стал популярным среди людей, и тогда рядом открылась первая фитнес-студия.
В чем главные особенности?
Сколько стоит?
Еще 2 дня купить годовой абонемент можно со скидкой 30% и стоить он будет 700 рублей. Годовая клубная карта действует по принципу "все включено", плюс 4 консультации инструктора и возможность пользоваться детской комнатой. Также такая карта предусматривает возможность "заморозки" абонемента на месяц (например, по причине болезни или поездки).
Также клубные карты можно приобрести на 3 месяца и на полгода за 210 и 400 рублей соответственно. Уже с воскресенья клубные карты будут стоить 330 рублей, 570 рублей и 990 рублей соответственно.
Всего в фитнес-клубе в "Футурисе" предусмотрено 2000 членов клуба. Как только будет набрано такое количество посетителей, клуб станет закрытым.
Фото: Марина Кремер
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Еще 2 дня годовую карту можно купить со скидкой 30%. Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в «Футурисе»
Сегодня состоялось открытие фитнес-клуба X-Fit в БЦ «Футурис». Уже с завтрашнего дня минчане смогут протестировать новейшее оборудование тренажерных залов, а пока...
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