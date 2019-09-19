Чуть больше миллиона рублей. «Евробанк» выставил на продажу свой головной офис в Минске

Филиальная сеть ЗАО «Евробанк» была представлена головным офисом, двумя расчетно-кассовыми центрами, а также 15 кассами в Минске, локализованными на территории рынка «Ждановичи».

В 2013 году 99,9995% акций белорусского ЗАО "Евробанк" были проданы швейцарскому Euro Set Holding за почти 5 млн евро. А 6 августа 2015 года Нацбанком была отозвана банковская лицензия у "Евробанка". С тех пор все операции этого банка были приостановлены, а сайт удален.