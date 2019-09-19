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Чуть больше миллиона рублей. «Евробанк» выставил на продажу свой головной офис в Минске
19.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ЗАО «Евробанк», которого
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Филиальная сеть ЗАО «Евробанк» была представлена головным офисом, двумя расчетно-кассовыми центрами, а также 15 кассами в Минске, локализованными на территории рынка «Ждановичи».
В 2013 году 99,9995% акций белорусского ЗАО "Евробанк"
Сегодня на площадке «Единой системы электронных торгов» появилась информация о продаже головного офиса ЗАО «Евробанка», который расположен по улице Тимирязева, д. 129/5, за 1.174.706 рублей. Головной офис – это отдельное четырехэтажное здание общей площадью 1432 кв.м, которое находится на земельном участке площадью 0,1235 га. Кирпичное здание построено в 2000 году с высотой потолков 4 метра. Помещение оборудовано собственной газовой котельной, естественным освещением, отоплением, электричеством, водопроводом, кондиционерами, сигнализацией, видеонаблюдением и компьютерной сетью. Рядом просторная парковка и гараж в подвале. В здании оборудованы все кабинеты, а также установлена дополнительная система защиты от взлома.
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ЗАО «Евробанк», которого лишили лицензии в 2015 году, выставил на аукцион свой головной офис на ул. Тимирязева с начальной ценой в 1 174 706 руб. Такая информация...
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