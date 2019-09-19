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Чуть больше миллиона рублей. «Евробанк» выставил на продажу свой головной офис в Минске

19.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

ЗАО «Евробанк», которого лишили лицензии в 2015 году, выставил на аукцион свой головной офис на ул. Тимирязева с начальной ценой в 1 174 706 руб. Такая информация появилась на сайте «Единой системы электронных торгов».

Чуть больше миллиона рублей. «Евробанк» выставил на продажу свой головной офис в Минске

По данным infobank.by, банк был создан в 2008 году в форме частного унитарного предприятия, принадлежащего ООО «Торговый дом «Ждановичи». В 2009 г. реорганизован в закрытое акционерное общество «Евробанк». 9 сентября 2009 года банк получил регистрацию на осуществление банковских услуг. Основным акционером банка являлся ООО «Торговый дом «Ждановичи», которому принадлежало 99,9% акций. ЗАО «Евробанк» входил в состав банковского холдинга, членами которого являлись головная организация ООО «Торговый дом «Ждановичи», ООО «Торговый дом «Ждановичи-Агро».

Филиальная сеть ЗАО «Евробанк» была представлена головным офисом, двумя расчетно-кассовыми центрами, а также 15 кассами в Минске, локализованными на территории рынка «Ждановичи».

В 2013 году 99,9995% акций белорусского ЗАО "Евробанк" были проданы швейцарскому Euro Set Holding за почти 5 млн евро. А 6 августа 2015 года Нацбанком была отозвана банковская лицензия у "Евробанка". С тех пор все операции этого банка были приостановлены, а сайт удален.

Чуть больше миллиона рублей. «Евробанк» выставил на продажу свой головной офис в Минске

Сегодня на площадке «Единой системы электронных торгов» появилась информация о продаже головного офиса ЗАО «Евробанка», который расположен по улице Тимирязева, д. 129/5, за 1.174.706 рублей. Головной офис – это отдельное четырехэтажное здание общей площадью 1432 кв.м, которое находится на земельном участке площадью 0,1235 га. Кирпичное здание построено в 2000 году с высотой потолков 4 метра. Помещение оборудовано собственной газовой котельной, естественным освещением, отоплением, электричеством, водопроводом, кондиционерами, сигнализацией, видеонаблюдением и компьютерной сетью. Рядом просторная парковка и гараж в подвале. В здании оборудованы все кабинеты, а также установлена дополнительная система защиты от взлома.

Чуть больше миллиона рублей. «Евробанк» выставил на продажу свой головной офис в Минске
Чуть больше миллиона рублей. «Евробанк» выставил на продажу свой головной офис в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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ЗАО «Евробанк», которого лишили лицензии в 2015 году, выставил на аукцион свой головной офис на ул. Тимирязева с начальной ценой в 1 174 706 руб. Такая информация...
 
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