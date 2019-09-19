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Еврокомиссия подготовила проект решения о визовом соглашении с Беларусью. «Шенген» по 35 евро все ближе?
20.09.2019 08:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еврокомиссия
Сам
Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.
Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решение о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).
Кроме того, в документе прописаны категории, для которых выдача «шенгена» будет бесплатной:
Теперь все упирается в сроки подписания соглашения — документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. После подписания соглашения всеми сторонами, оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.
Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать
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Еврокомиссия подготовила проект решения о визовом соглашении с Беларусью. «Шенген» по 35 евро все ближе?
Документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого...
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