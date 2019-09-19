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МИД: Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС
20.09.2019 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге.
(Будет дополнено)
Напомним, Еврокомиссия уже
Ожидается, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро,
Сам
Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.
Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).
Теперь все упирается в сроки подписания соглашения — документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. После подписания соглашения всеми сторонами, оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.
Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать
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Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге.
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