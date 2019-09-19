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МИД: Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС

20.09.2019 12:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге.

  (Будет дополнено)


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, Еврокомиссия уже вынесла подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем.

Ожидается, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. 

Сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

Теперь все упирается в сроки подписания соглашения — документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. После подписания соглашения всеми сторонами, оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) придется заплатить 80 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге.
 
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