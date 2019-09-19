ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД: Ажиотаж по поводу программы интеграции с Россией возник «совершенного на пустом месте»

20.09.2019 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ажиотаж по поводу программы интеграции с Россией возник «совершенного на пустом месте», заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге. По его словам, в документе нет ничего выходящего за рамки договора о Союзном государстве 1999 года.


Фото: Reuters

— Созданный ажиотаж возник совершенно на пустом месте. Для него нет никаких практических оснований. И хотел бы еще раз напомнить наименование проекта — Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства.

Ничего выходящего за рамки союзного договора 1999 года там быть не может, добавил пресс-секретарь МИД.

На вопрос TUT.BY, почему белорусские чиновники сначала обещали опубликовать парафированную программу по интеграции в сентябре, а потом передумали, Глаз ответил:

— Я не знаю. Более того, вопрос выходит за рамки компетенции МИД. И как вы правильно сказали, на него недавно был дан ответ руководителем соответствующей рабочей группы (министром экономики Крутым — TUT.BY), который на это уполномочен.

Напомним, российская газета «Коммерсант» опубликовала статью о «Программе действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Согласно плану интеграции, Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор — планируется сохранить два центральных банка.

Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом программа действий не описывает изменения в сфере обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения и науки.

Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.

Депутат Елена Анисим обратилась к премьер-министру Беларуси Сергею Румасу с просьбой опубликовать все документы по программе. За Румаса ответил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, возглавляющий рабочую группу на переговорах с Россией.

В ответе говорится, что работа правительств охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве, для чего подготовлен проект «Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора». В письме также отмечено, что работа по подготовке этих дорожных карт только началась, а именно в них будет содержаться детализация экономических договоренностей между сторонами. Поэтому публикация проекта Программы в отсутствии пакета карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса.

Ранее сообщалось, что парафированную 6 сентября 2019 года премьерами программу интеграции президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планировали подписать 8 декабря, в день 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства. Как все сложится к тому времени, пока никто не берется предсказать.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, в документе нет ничего выходящего за рамки договора о Союзном государстве 1999 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
МИД: Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика