МИД: Ажиотаж по поводу программы интеграции с Россией возник «совершенного на пустом месте»

Источник материала: Tut.by

Ажиотаж по поводу программы интеграции с Россией возник «совершенного на пустом месте», заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге. По его словам, в документе нет ничего выходящего за рамки договора о Союзном государстве 1999 года.



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— Созданный ажиотаж возник совершенно на пустом месте. Для него нет никаких практических оснований. И хотел бы еще раз напомнить наименование проекта — Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства.

Ничего выходящего за рамки союзного договора 1999 года там быть не может, добавил пресс-секретарь МИД.

На вопрос TUT.BY, почему белорусские чиновники сначала обещали опубликовать парафированную программу по интеграции в сентябре, а потом передумали , Глаз ответил:

— Я не знаю. Более того, вопрос выходит за рамки компетенции МИД. И как вы правильно сказали, на него недавно был дан ответ руководителем соответствующей рабочей группы (министром экономики Крутым — TUT.BY), который на это уполномочен.

Напомним, российская газета «Коммерсант» опубликовала статью о «Программе действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Согласно плану интеграции, Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор — планируется сохранить два центральных банка.

Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом программа действий не описывает изменения в сфере обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения и науки.

Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.

Депутат Елена Анисим обратилась к премьер-министру Беларуси Сергею Румасу с просьбой опубликовать все документы по программе. За Румаса ответил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, возглавляющий рабочую группу на переговорах с Россией.

В ответе говорится, что работа правительств охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве, для чего подготовлен проект «Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора». В письме также отмечено, что работа по подготовке этих дорожных карт только началась, а именно в них будет содержаться детализация экономических договоренностей между сторонами. Поэтому публикация проекта Программы в отсутствии пакета карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса.

Ранее сообщалось, что парафированную 6 сентября 2019 года премьерами программу интеграции президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планировали подписать 8 декабря, в день 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства. Как все сложится к тому времени, пока никто не берется предсказать.