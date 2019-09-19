МИД Беларуси: Мы хотим скорейшего возвращения послов с США

Источник материала: Tut.by

Политическое решение возвратить послов США и Беларуси в столицы друг друга «позволяет запустить процедуру подбора и согласования кандидатур в обеих столицах», заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге.

По его словам, эти процедуры займут определенное время.

— Поэтому заявления, которые были сделаны, не означают, что послы уже назначены и завтра приступят к работе. Касательно временных рамок, их сейчас сложно предугадать. Назначение послов — суверенное право каждой страны, и я не уверен, что для этого потребуется проведение каких-то консультаций или дополнительных встреч.

По оценкам Беларуси, для «раскрытия всего потенциала двусторонних отношений целесообразно скорейшее возвращение послов», отметил пресс-секретарь МИД.

— При этом мы понимаем, что в силу сложившейся практики в США, процедура назначения занимает определенное время. Вместе с тем, важно понимать, что политическая воля на это есть, и сейчас вопрос находится в технической плоскости. Глаз добавил, что в Беларуси эти процедуры обычно проходят быстрее, чем в США.

Напомним, в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

17 сентября, во время визита в Беларусь заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла, было объявлено о восстановлении диппредставительства на уровне послов.