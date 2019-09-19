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Банк «БелВЭБ» снова кредитует жилье. Фиксированная ставка 11%, но есть условия
20.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 19 сентября банк «БелВЭБ» возобновил кредитование недвижимости. Сейчас, помимо кредитования по Указу № 240, работает только одна программа — «Дружная будоўля». Она предусматривает предоставление кредита под 11-13,81%. А вот какой будет процент, зависит от ряда условий.
Под самый выгодный — 11% — можно взять кредит у банка «БелВЭБ» на строительство жилья у организаций-партнеров банка. При этом сотрудники банка уточнили, что на сайте предоставлена не совсем верная информация. Теперь на фиксированные 11% могут рассчитывать не только клиенты банка по зарплатному проекту, а все, кто строит жилье у организаций-партнеров.
Под 13% (СР + 3,5 п.п.) можно прокредитовать жилье у ООО «Стройторгсервис" общественно-жилой комплекс по пр-ту Черняховского в г. Витебске.
И, в отличие от
Под стандартные 13,81% (СР + 4,31 п.п.) можно построить жилье еще с помощью 68 организаций. При этом часть организаций — агентства недвижимости.
— Если вы при покупке жилья пользуетесь услугами перечисленных агентств недвижимости, то можете воспользоваться кредитом под 13,81% (СР + 4,31 п.п). При этом неважно, кто будет являться застройщиком дома, в котором вы планируете
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С 19 сентября банк «БелВЭБ» возобновил кредитование недвижимости. Сейчас, помимо кредитования по Указу № 240, работает только одна программа — «Дружная будоўля»....
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