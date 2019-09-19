﻿ Банк «БелВЭБ» снова кредитует жилье. Фиксированная ставка 11%, но есть условия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк «БелВЭБ» снова кредитует жилье. Фиксированная ставка 11%, но есть условия

20.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

С 19 сентября банк «БелВЭБ» возобновил кредитование недвижимости. Сейчас, помимо кредитования по Указу № 240, работает только одна программа — «Дружная будоўля». Она предусматривает предоставление кредита под 11-13,81%. А вот какой будет процент, зависит от ряда условий.

Банк «БелВЭБ» снова кредитует жилье. Фиксированная ставка 11%, но есть условия

Под самый выгодный 11% — можно взять кредит у банка «БелВЭБ» на строительство жилья у организаций-партнеров банка. При этом сотрудники банка уточнили, что на сайте предоставлена не совсем верная информация. Теперь на фиксированные 11% могут рассчитывать не только клиенты банка по зарплатному проекту, а все, кто строит жилье у организаций-партнеров.

Под 13% (СР + 3,5 п.п.) можно прокредитовать жилье у  ООО «Стройторгсервис" общественно-жилой комплекс по пр-ту Черняховского в г. Витебске

И, в отличие от «Приорбанка», везде срок кредитования здесь составляет 25 лет.

Под стандартные 13,81% (СР + 4,31 п.п.) можно построить жилье еще с помощью 68 организаций. При этом часть организаций — агентства недвижимости.

— Если вы при покупке жилья пользуетесь услугами перечисленных агентств недвижимости, то можете воспользоваться кредитом под 13,81% (СР + 4,31 п.п). При этом неважно, кто будет являться застройщиком дома, в котором вы планируете купить квартиру.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 19 сентября банк «БелВЭБ» возобновил кредитование недвижимости. Сейчас, помимо кредитования по Указу № 240, работает только одна программа — «Дружная будоўля»....
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Экономика на пальцах». Добро пожаловать в реальный мир, или С чем связана гневная вспышка Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика