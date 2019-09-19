Банк «БелВЭБ» снова кредитует жилье. Фиксированная ставка 11%, но есть условия

Источник материала: realt.by

С 19 сентября банк «БелВЭБ» возобновил кредитование недвижимости. Сейчас, помимо кредитования по Указу № 240, работает только одна программа — «Дружная будоўля». Она предусматривает предоставление кредита под 11-13,81%. А вот какой будет процент, зависит от ряда условий.

Под самый выгодный — 11% — можно взять кредит у банка «БелВЭБ» на строительство жилья у организаций-партнеров банка. При этом сотрудники банка уточнили, что на сайте предоставлена не совсем верная информация. Теперь на фиксированные 11% могут рассчитывать не только клиенты банка по зарплатному проекту, а все, кто строит жилье у организаций-партнеров.

Под 13% (СР + 3,5 п.п.) можно прокредитовать жилье у ООО «Стройторгсервис" общественно-жилой комплекс по пр-ту Черняховского в г. Витебске.

И, в отличие от «Приорбанка» , везде срок кредитования здесь составляет 25 лет.

Под стандартные 13,81% (СР + 4,31 п.п.) можно построить жилье еще с помощью 68 организаций. При этом часть организаций — агентства недвижимости.