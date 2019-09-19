Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 21 сентября

Источник материала: Вороновская газета





В промежуток с 2.00 до 5.00 Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании. Поэтому возможны небольшие перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра. Также вероятны сбои в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Кстати, Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,1 миллиона карточек, к нему подключены 81,4 тысячи организаций торговли и сервиса, 125,6 тысячи платежных терминалов, почти 2,5 тысячи банкоматов и более 2,4 тысячи инфокиосков.

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