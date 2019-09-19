В Кремле прокомментировали решение Лукашенко подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Источник материала: Tut.by

В Кремле заявили, что решение Александра Лукашенко о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии не скажется на интеграционных процессах с Россией, сообщает ТАСС .



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«Это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в свое время Россия вела такие же переговоры с Евросоюзом, до того «как отношения Москвы и Брюсселя были полностью свернуты и заморожены».

Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС. Об этом 20 сентября сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. По его словам, президент принял такое решение, понимая «высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий».

Что происходит?

Напомним, Еврокомиссия уже вынесла подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем.

Ожидается, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, Минск осенью планирует приехать Федерика Могерини">рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

Теперь все упирается в сроки подписания соглашения — документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) придется заплатить 80 евро.