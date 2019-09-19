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В Кремле прокомментировали решение Лукашенко подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС
20.09.2019 15:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кремле заявили, что решение Александра Лукашенко о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии не скажется на интеграционных процессах с Россией, сообщает
«Это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в свое время Россия вела такие же переговоры с Евросоюзом, до того «как отношения Москвы и Брюсселя были полностью свернуты и заморожены».
Александр Лукашенко принял решение
Что происходит?
Напомним, Еврокомиссия уже
Ожидается, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, Минск осенью планирует приехать Федерика Могерини">рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Сам
Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.
Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).
Теперь все упирается в сроки подписания соглашения — документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.
Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать
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В Кремле заявили, что решение Александра Лукашенко о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии не скажется на интеграционных...
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