﻿ Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября. 21.by
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Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

20.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

18 октября на аукцион выставлены участки в Минском районе. На этот раз разыграют 38 лотов, среди которых есть довольно интересные варианты. В сегодняшнем обзоре земельные наделы в Гатово, Колодищах, Щимотиричах и Сенице.

Все участки на карте

аг. Колодищи (лот №7)

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

Всего в агрогородке Колодищи выставили на продажу 3 участка (лоты №7,8,9). Лот №7 расположен между улицами Самоцветная и Бирюзовая в уже существующей застройке. Земельный надел находится прямо у дороги. Из коммуникаций — проведены газ и электричество. 

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

Общая площадь участка (Лот № 7) — 15,6 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;

Координаты участка: 53.901274, 27.806962

Расстояние до МКАД: 15 км.

аг. Колодищи (лоты №8,9)

Еще два смежных участка расположены в аг. Колодищи по ул. Шпитальника. Они представляют собой просто участок леса, выделенный под строительство частных домов. Территория не освоена, рядом укатанная гравийка. Из коммуникаций — газ и электричество.  

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

Общая площадь участков (Лоты №8,9) — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельных участков (Лоты №8,9) — Br 39 тыс.;

Координаты участка: 53.937207, 27.812880;

Расстояние до МКАД: 13 км.

аг. Гатово (лоты №16,17)

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

В агрогородке Гатово выставлены на продажу два смежных угловых участка через дорогу от существующей застройки. Рядом есть и новые коттеджи, и отремонтированные старые домики. Из коммуникаций заявлены газ, электричество, водопровод.

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

Общая площадь участка (Лот № 16) — 15 соток;

Общая площадь участка (Лот № 17) — 14,8 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка (лот №16)— Br 30 тыс.;

Первоначальная стоимость земельного участка (лот №17)— Br 30 тыс.;

Координаты участка: 53.793496, 27.631305

Расстояние до МКАД: 10 км.

д. Колядичи (лот №25)

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

В деревне Колядичи Сенницкого с/с на продажу выставлен участок, который между двумя жилыми домами. Из плюсов — хорошие подъездные пути (асфальтная дорога), из недостатков —на участке буйствует самая различная растительность: плодовые деревья, кустарники, сорняки в половину человеческого роста. Из коммуникаций есть электричество, газ, водопровод.

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

Общая площадь участка (Лот № 25) — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка (лот №16)— Br 76 тыс.;

Координаты участка: 53.829416, 27.554888

Расстояние до МКАД: 0,5 км. 

аг. Сеница (лот №26)

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

В агрогородке Сеница выставлен на торги один участок. Он расположен по пер. Заречному рядом с уже построенными домами. Территория представляет собой «чисто поле», участок ровный, ухоженный. Из коммуникаций не заявлено ничего.

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

Общая площадь участка (Лот № 26) — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 72 тыс.;

Координаты участка: 53.829362, 27.537282

Расстояние до МКАД: 3 км.

аг. Щитомиричи (лоты №27,28)

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

В агрогородке Щитомиричи Сеницкого с/с на продажу выставлены 2 участка. Через дорогу от них — новая коттеджная застройка. Из коммуникаций заявлены электричество, газ, водопровод. Территория относительно ровная, кое-где заросла сорняками.

Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября

Общая площадь участков (Лот № 27,28) — 15 соток;

Общая площадь участка (Лот № 17) — 14,8 соток;

Первоначальная стоимость земельного участков (лот №27,28)— Br 37 тыс.;

Координаты участков: 53.801847, 27.547466;

Расстояние до МКАД: 7,3 км. 

 
 
Ссылка на источник 68
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18 октября на аукцион выставлены участки в Минском районе. На этот раз разыграют 38 лотов, среди которых есть довольно интересные варианты. В сегодняшнем обзоре...
 
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