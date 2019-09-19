|
Колодищи, Сеница и Гатово. Обзор участков, которые разыграют на аукционе 18 октября
20.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
18 октября на
Все участки на карте
Общая площадь участка (Лот № 7) — 15,6 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;
Координаты участка: 53.901274, 27.806962
Расстояние до МКАД: 15 км.
аг. Колодищи (лоты №8,9)
Еще два смежных участка расположены в аг. Колодищи по ул. Шпитальника. Они представляют собой просто участок леса, выделенный под строительство частных домов. Территория не освоена, рядом укатанная гравийка. Из коммуникаций — газ и электричество.
Общая площадь участков (Лоты №8,9) — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельных участков (Лоты №8,9) — Br 39 тыс.;
Координаты участка: 53.937207, 27.812880;
Расстояние до МКАД: 13 км.
Общая площадь участка (Лот № 16) — 15 соток;
Общая площадь участка (Лот № 17) — 14,8 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка (лот №16)— Br 30 тыс.;
Первоначальная стоимость земельного участка (лот №17)— Br 30 тыс.;
Координаты участка: 53.793496, 27.631305
Расстояние до МКАД: 10 км.
В деревне Колядичи Сенницкого с/с на продажу выставлен участок, который между двумя жилыми домами. Из плюсов — хорошие подъездные пути (асфальтная дорога), из недостатков —на участке буйствует самая различная растительность: плодовые деревья, кустарники, сорняки в половину человеческого роста. Из коммуникаций есть электричество, газ, водопровод.
Общая площадь участка (Лот № 25) — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка (лот №16)— Br 76 тыс.;
Координаты участка: 53.829416, 27.554888
Расстояние до МКАД: 0,5 км.
Общая площадь участка (Лот № 26) — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 72 тыс.;
Координаты участка: 53.829362, 27.537282
Расстояние до МКАД: 3 км.
Общая площадь участков (Лот № 27,28) — 15 соток;
Общая площадь участка (Лот № 17) — 14,8 соток;
Первоначальная стоимость земельного участков (лот №27,28)— Br 37 тыс.;
Координаты участков: 53.801847, 27.547466;
Расстояние до МКАД: 7,3 км.
Фото: Павел Садовский
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 октября на аукцион выставлены участки в Минском районе. На этот раз разыграют 38 лотов, среди которых есть довольно интересные варианты. В сегодняшнем обзоре...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)