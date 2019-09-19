СК рассказал об альтернативе заключению под стражу, фальсификации документов и «оборотнях в погонах»

Источник материала: Tut.by

В Следственном комитете намерены пересмотреть основания для заключения под стражу и расширить применение альтернативных мер пресечения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК по итогам заседания коллегии.





Внеочередную коллегию СК созвали из-за критических замечаний Александра Лукашенко, высказанных 20 августа на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений.

На коллегии обсудили факторы, влияющие на качество предварительного расследования. Особое внимание традиционно уделено оперативности, говорится в сообщении. Уже не первый год расследование около 50 уголовных дел завершается следователями в срок до месяца, что «позволяет более эффективно защищать права и законные интересы граждан», считают в СК.

Одной из причин, препятствующих их оперативному разрешению и расследованию, следователи называют длительность экспертных исследований.

По итогам коллегии решено пересмотреть основания для заключения под стражу и расширить практику применения альтернативных мер пресечения. В частности, поступило предложение расширить применение залога. Широкое распространение она получила сейчас лишь в Гомельской области. В случае продления сроков содержания под стражей оценивать реальную необходимость такого решения, а также возможность отмены меры пресечения либо ее изменения, говорится в сообщении СК.

Проверки установили факты фальсификации процессуальных документов, их небрежного и некачественного составления. «При этом данные факты не связаны с искусственным созданием следователями доказательств виновности либо невиновности лиц, причастных к совершению преступлений, а допущены с целью манипулирования статистическими показателями и сокрытия недочетов в работе», отметили в СК. Стоит сказать, что на совещании у Лукашенко речь шла именно о фальсификации доказательств.

В Следственном комитете намерены исключить наполнение материалов проверок и уголовных дел документами, которые не имеют прямого отношения к преступлению.

Также планируется исключить любые формы требований выполнения каких-либо показателей и применение к сотрудникам мер реагирования на основании формального выполнения или невыполнения показателя.

Руководство СК поручило проработать вопросы о дальнейшем совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в том числе максимального использования безбумажных технологий и определения единых подходов к сбору достоверных и достаточных доказательств по коррупционным делам.

Из официального сообщения стало известно, что в 2018 году в отношении 10 сотрудников СК возбуждено 12 уголовных дел, в первом полугодии 2019 года — 7 уголовных дел в отношении 4 сотрудников. По результатам заседания к ряду руководителей также применены меры дисциплинарного взыскания за допущенные недочеты в организации деятельности вверенных им подразделений. «Возможно, некоторые сотрудники и руководители „устали“ или просто забыли, как надо работать. Всем, кто не разделяет наши убеждения и стремления в выполнении стоящих перед ведомством задач, с нами не по пути» — сказал глава СК Иван Носкевич.

Носкевич подтвердил отставку двух высокопоставленных следователей