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Президент одобрил проект соглашения об упрощении визового режима с ЕС

21.09.2019 00:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Соответствующие указы размещены на Национальном интернет-портале.

На проведение переговоров по проектам соглашений и подписание их при достижении договоренности уполномочено Министерство иностранных дел, прописано в указах.

В пятницу, 20 сентября пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС.

По словам пресс-секретаря МИД, Лукашенко принял это решение, понимая «высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий».

После того как соглашения будут подписаны, их должен будет ратифицировать белорусский парламент и одобрить Европарламент.

Соглашения предусматривают «облегчение визовых процедур на взаимной основе для широкой категории граждан и снижение сборов». В частности, документ предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

 
 
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На проведение переговоров по проектам соглашений и подписание их при достижении договоренности уполномочено Министерство иностранных дел, прописано в указах.
 
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