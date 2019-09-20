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Президент одобрил проект соглашения об упрощении визового режима с ЕС
21.09.2019 00:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений с Европейским союзом об
На проведение переговоров по проектам соглашений и подписание их при достижении договоренности уполномочено Министерство иностранных дел, прописано в указах.
В пятницу, 20 сентября пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз
По словам пресс-секретаря МИД, Лукашенко принял это решение, понимая «высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий».
После того как соглашения будут подписаны, их должен будет ратифицировать белорусский парламент и одобрить Европарламент.
Соглашения предусматривают «облегчение визовых процедур на взаимной основе для широкой категории граждан и снижение сборов». В частности, документ предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).
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На проведение переговоров по проектам соглашений и подписание их при достижении договоренности уполномочено Министерство иностранных дел, прописано в указах.
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