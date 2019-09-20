«Айрон» предложил квартиры в первом доме на Нововиленской. «Трешка» в рассрочку стоит от $1330

Согласно проектной декларации не состоящим на квартирном учете гражданам и юридическим лицам для заключения договоров долевого строительства предлагаются следующие квартиры (с кладовой и без нее):

– однокомнатные без кладовой. При единовременной оплате купить новую квартиру общей площадью 33 кв.м у застройщика можно за $1450/кв.м, в рассрочку – за $1480/кв.м;

– однокомнатные без кладовой общей площадью 42-43 кв.м при единовременной оплате – за $1400/кв.м, в рассрочку – за $1430/кв.м;

– двухкомнатные с кладовой общей площадью 49-54 кв.м при полной оплате – за $1450/кв.м, при поэтапной оплате – за $1480/кв.м;

– двухкомнатные с кладовой общей площадью 60-63 кв.м при полной оплате – за $1400/кв.м, при поэтапной оплате – за $1430/кв.м;

– двухкомнатные без кладовой общей площадью 49-54 кв.м при полной оплате – за $1400/кв.м, при поэтапной оплате – за $1430/кв.м;

– двухкомнатные без кладовой общей площадью 61-64 кв.м при полной оплате – за $1350/кв.м, при поэтапной оплате – за $1380/кв.м;

– трехкомнатные с кладовой общей площадью 63-65 кв.м при единовременной оплате – за $1400/кв.м, в рассрочку – за $1430/кв.м;

– трехкомнатные с кладовой общей площадью 77-79 кв.м при единовременной оплате – за $1350/кв.м, в рассрочку – за $1380/кв.м;

– трехкомнатные без кладовой общей площадью 63-65 кв.м при единовременной оплате – за $1350/кв.м, в рассрочку – за $1380/кв.м;

– трехкомнатные без кладовой общей площадью 77-79 кв.м при единовременной оплате – за $1300/кв.м, в рассрочку – за $1330/кв.м.