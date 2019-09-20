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«Айрон» предложил квартиры в первом доме на Нововиленской. «Трешка» в рассрочку стоит от $1330
21.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ООО «Айрон» предложило партию квартир в первом жилом доме №1.1 по генплану в ЖК «
Монолитно-каркасный 9-этажный 5-секционный дом не повышенной комфортности со встроенными помещениями административно-общественного назначения на первом этаже рассчитан на 172 квартиры. В каждой секции предусмотрен один лифт.
Строительство дома начато 27 февраля 2019 года. Объект планируется к сдаче в эксплуатацию в марте 2021 года. Генподрядчиком выступает ООО «ДомСтройАгент».
Согласно проектной декларации не состоящим на квартирном учете гражданам и юридическим лицам для заключения договоров долевого строительства предлагаются следующие квартиры (с кладовой и без нее):
– однокомнатные без кладовой. При единовременной оплате
– однокомнатные без кладовой общей площадью 42-43 кв.м при единовременной оплате – за $1400/кв.м, в рассрочку – за $1430/кв.м;
– двухкомнатные с кладовой общей площадью 49-54 кв.м при полной оплате – за $1450/кв.м, при поэтапной оплате – за $1480/кв.м;
– двухкомнатные с кладовой общей площадью 60-63 кв.м при полной оплате – за $1400/кв.м, при поэтапной оплате – за $1430/кв.м;
– двухкомнатные без кладовой общей площадью 49-54 кв.м при полной оплате – за $1400/кв.м, при поэтапной оплате – за $1430/кв.м;
– двухкомнатные без кладовой общей площадью 61-64 кв.м при полной оплате – за $1350/кв.м, при поэтапной оплате – за $1380/кв.м;
– трехкомнатные с кладовой общей площадью 63-65 кв.м при единовременной оплате – за $1400/кв.м, в рассрочку – за $1430/кв.м;
– трехкомнатные с кладовой общей площадью 77-79 кв.м при единовременной оплате – за $1350/кв.м, в рассрочку – за $1380/кв.м;
– трехкомнатные без кладовой общей площадью 63-65 кв.м при единовременной оплате – за $1350/кв.м, в рассрочку – за $1380/кв.м;
– трехкомнатные без кладовой общей площадью 77-79 кв.м при единовременной оплате – за $1300/кв.м, в рассрочку – за $1330/кв.м.
Заявления на заключение договоров будут приниматься с 23 сентября 2019 года.
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ООО «Айрон» предложило партию квартир в первом жилом доме №1.1 по генплану в ЖК «Левада» в районе ул. Нововиленской, 1-я очередь. Проектная декларация опубликована в...
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