Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 сентября 2019 года)

Аренда

В этом году съемная квартира в Минске обходилась арендаторам примерно на 8−10% дороже, чем в прошлом. Рост арендных ставок произошел летом 2018 года и был обусловлен повышенным спросом со стороны студентов. С прошлого года так ничего и не изменилось .

Строительство

«Айрон» наконец показал , как будет выглядеть новый ЖК «Левада» на месте бывшей птицефабрики им. Крупской, и тут же выпустил первую декларацию по дому, который уже строят. В свою очередь, застройщик МФК «Фарфоровый» анонсировал старт продаж квартир по $ 1500 за «квадрат», а «Си-Трейдинг» продолжает строить дом в Копище, который чуть не снесли, и предложил новую партию квартир. А вот стройка печально известной «Аркадии» идет не особо интенсивно .

В Новой Боровой появится огромный наземный паркинг. Стоимость машиноместа — от $ 7,5 тысячи. Еще один только начинают строить.

В генеральные планы городов-спутников Минска планируется внести изменения. Об этом сообщил директор института БелНИИПградостроительства Александр Хижняк. Эти города должны будут стать комфортнее.

Земля

18 октября на аукцион выставлены участки в Минском районе. На этот раз разыграют 38 лотов, среди которых есть довольно интересные варианты. В нашем обзоре земельные наделы в Гатово, Колодищах, Щимотиричах и Сенице. А вот здесь можно посмотреть результаты предыдущего аукциона, где участок в Фаниполе продали с молотка за $26 тысяч.

Деньги

Александр Лукашенко подписал Указ №345 «О семейном капитале». Согласно указу продлевается срок действия программы семейного капитала с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с расширением направлений его досрочного использования, "исходя из интересов многодетных семей". Но пока до конца не ясны механизмы использования этих денег (особенно на улучшение жилищных условий). Кроме того, остается много семей с детьми, которые не являются многодетными, поэтому им остается рассчитывать на кредиты банков в решении жилищных вопросов. Как раз сейчас идут изменения в условиях кредитования. Так «Приорбанк» снизил срок кредитования жилья до 5 лет: переплата банку снизилась, но ежемесячные платежи выросли. А Банк «БелВЭБ» снова кредитует жилье под фиксированную ставку 11%, но есть условия.

У нас, кстати, есть расчеты, на какой срок лучше взять кредит .

Зарубежная недвижимость

«Средиземное море — это, конечно, хорошо, но жить и отдыхать лучше на Минском». Наверное, именно такими словами руководствуются жители «лакшери» деревень, которые находятся возле Минского моря, когда формируют цену на свою недвижимость. Мы выбрали один из коттеджей на первой линии водохранилища и посмотрели, что можно купить за эту сумму в курортных городах Европы. Вышло очень интересно .