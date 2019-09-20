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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 сентября 2019 года)
21.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Вторую неделю подряд средний уровень цен на вторичном рынке жилья остаётся неизменным.
Спрос
На фоне
Аренда
В этом году съемная квартира в Минске обходилась арендаторам примерно на 8−10% дороже, чем в прошлом. Рост арендных ставок произошел летом 2018 года и был обусловлен повышенным спросом со стороны студентов. С прошлого года так
Строительство
«Айрон» наконец
В Новой Боровой
В генеральные планы городов-спутников Минска планируется внести изменения. Об этом
Земля
18 октября на аукцион выставлены участки в Минском районе. На этот раз разыграют 38 лотов, среди которых есть довольно интересные варианты. В нашем
Деньги
Александр Лукашенко
У нас, кстати, есть расчеты,
Зарубежная недвижимость
«Средиземное море — это, конечно, хорошо, но жить и отдыхать лучше на Минском». Наверное, именно такими словами руководствуются жители «лакшери» деревень, которые находятся возле Минского моря, когда формируют цену на свою недвижимость. Мы выбрали один из коттеджей на первой линии водохранилища и посмотрели, что можно купить за эту сумму в курортных городах Европы. Вышло
8 лет белоруска Таня и сыктывкарец Витя живут и работают в Санкт-Петербурге. За это время супруги сменили комнату в коммуналке на съемную «однушку», но после рождения дочери поняли — нужно что-то свое. Так, несколько лет назад пара построила свою первую квартиру в одном из питерских комплексов. Ребята
Законодательство
Как мы уже писали, на правовом портале Беларуси проходит общественное обсуждение проекта о внесении изменений в Указ № 615 «Об оценочной деятельности». Эксперты Colliers International, международного консультанта в сфере коммерческой недвижимости, оказывающего в том числе услуги по оценке недвижимости, обсудили предлагаемые изменения и
Регионы
Гомель территориально разделен на большие районы: Центральный, Советский, Железнодорожный, Новобелицкий. Однако есть множество и микрорайонов, названия которых хорошо знакомы местным жителям: Волотова, Белица, Шведская горка и т. д. Заместитель директора гомельского агентства недвижимости «Недвижимость линия закона» Наталья Ветрова считает, что каждый район хорош по-своему, но везде есть свои особенности, о которых
Дачи и частные дома
Окно в Европу. «Брестжилстрой»
Коммерческая недвижимость
Со второго полугодия 2017 года столичный рынок офисов удерживают в своих руках арендодатели. Два года назад на рынке наметилось превышение спроса над предложением, и с течением времени этот дисбаланс только увеличивался. Устойчивый рост спроса и сохранение низкого предложения отрицательно сказываются на
ЗАО «Евробанк», которого лишили лицензии в 2015 году,
Кстати, за помещения на пр-те Газеты «Правда» предприниматели
Жилье и инфраструктура
Наш читатель Андрей жил с женой в однокомнатной «хрущевке» на улице Р. Люксембург. Дом — после капремонта, сама квартира с хорошим ремонтом. Только молодая семья выплатила кредит за ее покупку, как узнала, что скоро их ждет прибавление. А значит, нужно было искать квартиру побольше.
ЖКХ
Подъезды
Решение утеплять или не утеплять свой дом остается за жильцами. Однако если люди хотят повысить энергоэффективность своего дома, то как и сколько нужно будет платить? Как будет проходить эта модернизация и кто имеет льготы на оплату? Когда в Беларуси будут строить только энергоэффективные дома? На эти и другие вопросы
Офтоп
Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в БЦ «Футурис». Мы
Редакция Realt.by
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