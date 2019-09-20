ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 сентября 2019 года)

21.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Вторую неделю подряд средний уровень цен на вторичном рынке жилья остаётся неизменным. Индекс цен на квартиры в Минске по-прежнему находится у отметки в 1364 $/м2. Цены на новостройки непрерывно росли на протяжении всего лета, но с приходом осени динамика начала менять направление. Вторую неделю подряд первичный рынок завершает с показателем -0,1%. Средняя цена квартир в новостройках Минска составляет на данный момент 1305 $/м2.

Спрос

На фоне высокой активности покупателей средний уровень цен по данным реальных сделок достиг максимума за последние 4 года. Минувший август отметился высокой активностью покупателей жилья — в 2019 году спрос был выше лишь в апреле. Количество сделок купли-продажи квартир выросло по сравнению с прошлым месяцем на 4,9%, в рост к уровню августа 2018 года и вовсе составил 16,2%. Общее предложение квартир сократилось на 6,7%, но рост в первые недели сентября уже компенсировал эту просадку.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 сентября 2019 года)

Аренда

В этом году съемная квартира в Минске обходилась арендаторам примерно на 8−10% дороже, чем в прошлом. Рост арендных ставок произошел летом 2018 года и был обусловлен повышенным спросом со стороны студентов. С прошлого года так ничего и не изменилось.

Строительство

«Айрон» наконец показал, как будет выглядеть новый ЖК «Левада» на месте бывшей птицефабрики им. Крупской, и тут же выпустил первую декларацию по дому, который уже строят. В свою очередь, застройщик МФК «Фарфоровый» анонсировал старт продаж квартир по $ 1500 за «квадрат», а «Си-Трейдинг» продолжает строить дом в Копище, который чуть не снесли, и предложил новую партию квартир. А вот стройка печально известной «Аркадии» идет не особо интенсивно.

В Новой Боровой появится огромный наземный паркинг. Стоимость машиноместа — от $ 7,5 тысячи. Еще один только начинают строить.

В генеральные планы городов-спутников Минска планируется внести изменения. Об этом сообщил директор института БелНИИПградостроительства Александр Хижняк. Эти города должны будут стать комфортнее.

Земля

18 октября на аукцион выставлены участки в Минском районе. На этот раз разыграют 38 лотов, среди которых есть довольно интересные варианты. В нашем обзоре земельные наделы в Гатово, Колодищах, Щимотиричах и Сенице. А вот здесь можно посмотреть результаты предыдущего аукциона, где участок в Фаниполе продали с молотка за $26 тысяч.

Деньги

Александр Лукашенко подписал Указ №345 «О семейном капитале». Согласно указу продлевается срок действия программы семейного капитала с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с расширением направлений его досрочного использования, "исходя из интересов многодетных семей". Но пока до конца не ясны механизмы использования этих денег (особенно на улучшение жилищных условий). Кроме того, остается много семей с детьми, которые не являются многодетными, поэтому им остается рассчитывать на кредиты банков в решении жилищных вопросов. Как раз сейчас идут изменения в условиях кредитования. Так «Приорбанк» снизил срок кредитования жилья до 5 лет: переплата банку снизилась, но ежемесячные платежи выросли. А Банк «БелВЭБ» снова кредитует жилье под фиксированную ставку 11%, но есть условия.

У нас, кстати, есть расчеты, на какой срок лучше взять кредит.

Зарубежная недвижимость

«Средиземное море — это, конечно, хорошо, но жить и отдыхать лучше на Минском». Наверное, именно такими словами руководствуются жители «лакшери» деревень, которые находятся возле Минского моря, когда формируют цену на свою недвижимость. Мы выбрали один из коттеджей на первой линии водохранилища и посмотрели, что можно купить за эту сумму в курортных городах Европы. Вышло очень интересно.

8 лет белоруска Таня и сыктывкарец Витя живут и работают в Санкт-Петербурге. За это время супруги сменили комнату в коммуналке на съемную «однушку», но после рождения дочери поняли — нужно что-то свое. Так, несколько лет назад пара построила свою первую квартиру в одном из питерских комплексов. Ребята рассказали Realt.by о нюансах покупки недвижимости в Питере через ипотеку, судах с застройщиком и новостройках северной столицы России.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 сентября 2019 года)

Законодательство

Как мы уже писали, на правовом портале Беларуси проходит общественное обсуждение проекта о внесении изменений в Указ № 615 «Об оценочной деятельности». Эксперты Colliers International, международного консультанта в сфере коммерческой недвижимости, оказывающего в том числе услуги по оценке недвижимости, обсудили предлагаемые изменения и поделились с Realt.by своими наблюдениями по особенностям правового регулирования проекта указа с точки зрения международной практики.

Регионы

Гомель территориально разделен на большие районы: Центральный, Советский, Железнодорожный, Новобелицкий. Однако есть множество и микрорайонов, названия которых хорошо знакомы местным жителям: Волотова, Белица, Шведская горка и т. д. Заместитель директора гомельского агентства недвижимости «Недвижимость линия закона» Наталья Ветрова считает, что каждый район хорош по-своему, но везде есть свои особенности, о которых лучше узнать прежде, чем купить квартиру.

Дачи и частные дома

Окно в Европу. «Брестжилстрой» построил первый панельный коттедж в Швеции. Заказчиком дома выступила литовская компания, которая поставила продукцию белорусского производителя из Бреста в Стокгольм.

Коммерческая недвижимость

Со второго полугодия 2017 года столичный рынок офисов удерживают в своих руках арендодатели. Два года назад на рынке наметилось превышение спроса над предложением, и с течением времени этот дисбаланс только увеличивался. Устойчивый рост спроса и сохранение низкого предложения отрицательно сказываются на состоянии рынка и сегодня, что не позволяет ему достичь равновесия.

ЗАО «Евробанк», которого лишили лицензии в 2015 году, выставил на аукцион свой головной офис на ул. Тимирязева с начальной ценой в 1 174 706 руб. А на аукцион, который состоится 8 октября, выставлены незавершенные незаконсервированные капитальные строения на ул. Карвата и право заключения договора аренды земельного участка площадью 2,2 га для их обслуживания. Еще один недострой можно купить в районе улицы Притыцкого - ТРЦ «Гулливер». Производственная площадка ОАО «Мотовело» тоже выставлена на торги. Начальная стоимость — около $ 43,5 миллиона. Если найдутся покупатели, аукцион состоится 17 октября. Ищут хозяина и для кинотеатра «Победа».

Кстати, за помещения на пр-те Газеты «Правда» предприниматели готовы заплатить 517 тысяч рублей. А срок строительства экс-«Кемпински» продлен Указом президента еще на два года.

Жилье и инфраструктура

Наш читатель Андрей жил с женой в однокомнатной «хрущевке» на улице Р. Люксембург. Дом — после капремонта, сама квартира с хорошим ремонтом. Только молодая семья выплатила кредит за ее покупку, как узнала, что скоро их ждет прибавление. А значит, нужно было искать квартиру побольше. Почитайте, как ему это удалось.

ЖКХ

Подъезды будут убирать по-другому. Ежедневные уборки станут обязательными. А если еще похолодает, то отопление в квартирах включат уже в этом месяце.

Решение утеплять или не утеплять свой дом остается за жильцами. Однако если люди хотят повысить энергоэффективность своего дома, то как и сколько нужно будет платить? Как будет проходить эта модернизация и кто имеет льготы на оплату? Когда в Беларуси будут строить только энергоэффективные дома? На эти и другие вопросы ответили чиновники. Также они рассказали о пилотных проектах, которые планируется запустить в Гродненской и Могилевской областях с участием даже Всемирного банка.

Офтоп

Популярная в России сеть фитнес-клубов X-fit открылась в БЦ «Футурис». Мы узнали, почему туда пустят только 2 тысячи посетителей.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Застройщики, наконец, раскрывали секреты, а банки снижали ставки и сроки. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
Новости дня
Новости экономики
 
СК рассказал об альтернативе заключению под стражу, фальсификации документов и «оборотнях в погонах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика