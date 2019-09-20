ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Либерально-демократической партии Беларуси впервые с 1995 года сменился председатель

21.09.2019 15:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Либерально-демократической партии Беларуси впервые с 1995 года сменился председатель. На съезде партии 21 сентября новым лидером избрали Олег Гайдукевича, который до этого был запредом. С 1995 года бессменным председателем партии был отец Олега — Сергей Гайдукевич.


Фото: TUT.BY

Намерение избираться в лидеры ЛДП Олег Гайдукевич ранее пояснял тем, что намерен баллотироваться на пост президента, но не имеет права на это, будучи замом председателя партии. О том, что на следующих президентских выборах Гайдукевич-младший, было заявлено еще два года назад.

Олег Гайдукевич окончил Академию МВД, много лет возглавлял РУВД Фрунзенского района Минска.

С 1995 года бессменным руководителем ЛДП был Сергей Гайдукевич. Он участвовал в президентских кампаниях 2001, 2006, 2010 и 2015 годов. В 2001 году за него, по данным ЦИК, проголосовало 2,48% избирателей, в 2006-м — 3,5%, в 2015-м — 3,3%. В 2010 году Гайдукевич объявил, что собрал 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации его кандидатом в президенты, но затем снялся с выборов, назвав их «спектаклем, итоги которого уже давно всем известны».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 117
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым лидером избрали Олег Гайдукевича, который до этого был запредом. С 1995 года бессменным председателем партии был отец Олега - Сергей Гайдукевич.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Посол ЕС: соглашение с Минском по визам вступит в силу через два месяца после заключения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика