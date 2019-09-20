Источник материала: Tut.by

В Либерально-демократической партии Беларуси впервые с 1995 года сменился председатель. На съезде партии 21 сентября новым лидером избрали Олег Гайдукевича, который до этого был запредом. С 1995 года бессменным председателем партии был отец Олега — Сергей Гайдукевич.



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Намерение избираться в лидеры ЛДП Олег Гайдукевич ранее пояснял тем, что намерен баллотироваться на пост президента, но не имеет права на это, будучи замом председателя партии. О том, что на следующих президентских выборах Гайдукевич-младший, было заявлено еще два года назад.

Олег Гайдукевич окончил Академию МВД, много лет возглавлял РУВД Фрунзенского района Минска.

С 1995 года бессменным руководителем ЛДП был Сергей Гайдукевич. Он участвовал в президентских кампаниях 2001, 2006, 2010 и 2015 годов. В 2001 году за него, по данным ЦИК, проголосовало 2,48% избирателей, в 2006-м — 3,5%, в 2015-м — 3,3%. В 2010 году Гайдукевич объявил, что собрал 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации его кандидатом в президенты, но затем снялся с выборов, назвав их «спектаклем, итоги которого уже давно всем известны».