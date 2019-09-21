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Топливо на АЗС в Беларуси с 22 сентября дорожает на 1 копейку
21.09.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси с 22 сентября на 1 копейку увеличиваются розничные цены на автомобильное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна «Белнефтехим».
На автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,57, АИ-95-К5-Евро — Br1,67, АИ-98-К5-Евро — Br1,89, ДТ — Br1,67.
«В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа налогового маневра концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты», — отметили в «Белнефтехиме».
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В Беларуси с 22 сентября на 1 копейку увеличиваются розничные цены на автомобильное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна «Белнефтехим». На...
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