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ИМНС по Пинскому району напомнила о необходимости уплаты имущественных налогов
22.09.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Гражданам, подключившимся к Интернет-сервису «Личный кабинет плательщика для физических лиц» на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by, следует, используя полученные логин и пароль, войти в «Личный кабинет плательщика», просмотреть или распечатать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц.
Уплату налогов можно произвести:
В случае неполучения извещения на уплату налогов или непредоставления льготы предлагаем обратиться в налоговый орган по месту расположения объектов налогообложения.
Предлагаем произвести уплату имущественных налогов и арендной платы за землю за-благовременно, не откладывая на последние дни. За несвоевременную уплату налогов начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность.
Для получения более подробной информации по уплате имущественных налогов за объекты недвижимого имущества, расположенные на территории населенных пунктов Пинского района, гражданам и индивидуальным предпринимателям следует обращаться в соответствующие сельские советы по месту расположения зданий (построек) и земельных участков либо в ИМНС Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31 либо по телефонам: (8-0165) 65-39-41, 65-95-38, 31-71-43, 65-95-44.
ИМНС по Пинскому району.
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