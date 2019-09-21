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ИМНС по Пинскому району напомнила о необходимости уплаты имущественных налогов

22.09.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ИМНС по Пинскому району напомнила о необходимости уплаты имущественных налогов
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району напоминает о необходимости уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками в 2019 году за расположенные на территории Пинского района земельные участки и объекты недвижимого имущества, принадлежащие индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

Гражданам, подключившимся к Интернет-сервису «Личный кабинет плательщика для физических лиц» на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by, следует, используя полученные логин и пароль, войти в «Личный кабинет плательщика», просмотреть или распечатать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц.

Уплату налогов можно произвести:

  • наличными денежными средствами – в отделениях банков и почтовой связи,
  • безналичным путем – используя банковскую карточку, с помощью платежно-справочных терминалов РУП «Белпочта», с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет» плательщика, инфокиосков ОАО «Беларусбанк», а также через Интернет-банкинг.

В случае неполучения извещения на уплату налогов или непредоставления льготы предлагаем обратиться в налоговый орган по месту расположения объектов налогообложения.

Предлагаем произвести уплату имущественных налогов и арендной платы за землю за-благовременно, не откладывая на последние дни. За несвоевременную уплату налогов начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность.

Для получения более подробной информации по уплате имущественных налогов за объекты недвижимого имущества, расположенные на территории населенных пунктов Пинского района, гражданам и индивидуальным предпринимателям следует обращаться в соответствующие сельские советы по месту расположения зданий (построек) и земельных участков либо в ИМНС Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31 либо по телефонам: (8-0165) 65-39-41, 65-95-38, 31-71-43, 65-95-44.

ИМНС по Пинскому району.

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