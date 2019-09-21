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Сахарные заводы и Светлогорский ЦКК получили скидку на газ
22.09.2019 10:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сахарные заводы Беларуси и Светлогорский ЦКК будут получать газ по льготной цене. Это следует из постановлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Согласно документам, производители сахара и целлюлозы, потребившие в 2018 году до 600 млн кубометров газа, будут платить 388,76 рублей за 1 тысячу кубометров.
Льготная цена для сахарных заводов будет действовать с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
Что касается ЦКК, то цена вводится задним числом и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Последняя время власти
Стоит сказать, что цена на газ для юрлиц в Беларуси на 2019 год установлена в размере 533,72 рублей за 1 тысячу кубометров. Несмотря на то, что Беларусь покупает в России голубое топливо в 2 раза дешевле, из-за перекрестного субсидирования заводы вынуждены платить такую цену. Власти
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Цена на газ для юрлиц в Беларуси на 2019 год установлена в размере 533,72 рублей за 1 тысячу кубометров.
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