Сахарные заводы и Светлогорский ЦКК получили скидку на газ

Источник материала: Tut.by

Сахарные заводы Беларуси и Светлогорский ЦКК будут получать газ по льготной цене. Это следует из постановлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Согласно документам, производители сахара и целлюлозы, потребившие в 2018 году до 600 млн кубометров газа, будут платить 388,76 рублей за 1 тысячу кубометров.

Льготная цена для сахарных заводов будет действовать с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Что касается ЦКК, то цена вводится задним числом и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Последняя время власти идут на уступки сахарным заводам и предоставляют ряд преференций, чтобы снизить себестоимость готовой продукции. Снижение цен на энергоносители позволит белорусским производителям лучше себя чувствовать в борьбе с российским сахаром. Светлогорский ЦКК столкнулся с финансовыми сложностями из-за нового завода, который не может нормально функционировать.

Стоит сказать, что цена на газ для юрлиц в Беларуси на 2019 год установлена в размере 533,72 рублей за 1 тысячу кубометров. Несмотря на то, что Беларусь покупает в России голубое топливо в 2 раза дешевле, из-за перекрестного субсидирования заводы вынуждены платить такую цену. Власти обещают поэтапно сократить размер субсидирования, что означает повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения и одновременное их снижение для предприятий.