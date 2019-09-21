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Зась провел переговоры в Азербайджане. Начальник генштаба ВС Беларуси уехал в Армению
22.09.2019 11:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом
Стороны подчеркнули, что высокий уровень связей между странами и дружеские отношения глав государств создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.
Зась и Гасанов отметили большой потенциал для реализации совместных проектов в различных направлениях, в частности, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.
На встрече Станислав Зась обратил внимание на наличие перспектив для расширения военного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном.
Во время визита в Азербайджан глава Совбеза также встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым, главой администрации президента Рамизом Мехтиевым, секретарем Совбеза Азербайджана Рамилем Усубовым.
Стоит напомнить, что Беларусь и Азербайджан уже давно сотрудничают по различным направлением, в том числе по поставкам военной техники. В 2018 году в Баку были поставлены белорусские ракетные системы залпового огня «Полонез». Военные аналитики рассматривали этот контракт как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов „Искандер“ в Армению».
В Армении
Примечательно, что в эти дни начальник генштаба Вооруженных сил Беларуси, первый замминистра обороны генерал-майор Олег Белоконев посещает Армению.
В ходе визита, который продлится до 24 сентября, проведены двусторонние переговоры с руководством ВС Армении. Стороны обсудили вопросы состояния и перспектив двустороннего военного сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций ОДКБ и СНГ, предстоящих совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил Беларуси и Армении. Также состоялся обмен мнениями относительно военно-политической обстановки в регионе и мире,
Кроме того, глава белорусской военной делегации встретится с ветеранами Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., постоянно проживающими на территории Армении.
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