Зась провел переговоры в Азербайджане. Начальник генштаба ВС Беларуси уехал в Армению

Источник материала: Tut.by

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.



Фото: mod.gov.az

Стороны подчеркнули, что высокий уровень связей между странами и дружеские отношения глав государств создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Зась и Гасанов отметили большой потенциал для реализации совместных проектов в различных направлениях, в частности, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

На встрече Станислав Зась обратил внимание на наличие перспектив для расширения военного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном.

Во время визита в Азербайджан глава Совбеза также встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым, главой администрации президента Рамизом Мехтиевым, секретарем Совбеза Азербайджана Рамилем Усубовым.

Стоит напомнить, что Беларусь и Азербайджан уже давно сотрудничают по различным направлением, в том числе по поставкам военной техники. В 2018 году в Баку были поставлены белорусские ракетные системы залпового огня «Полонез». Военные аналитики рассматривали этот контракт как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов „Искандер“ в Армению».

В Армении не понимали продажу Минском «Полонезов» Баку. Армения и Беларусь являются участниками ОДКБ, в отличие от Азербайджана. Согласно условиям договора, при агрессии в отношении одной из стран другие участники ОДКБ должны встать на ее защиту. В Ереване считают весьма вероятной угрозу со стороны Баку на фоне нагорно-карабахского конфликта.

Примечательно, что в эти дни начальник генштаба Вооруженных сил Беларуси, первый замминистра обороны генерал-майор Олег Белоконев посещает Армению.



Фото: mil.am

В ходе визита, который продлится до 24 сентября, проведены двусторонние переговоры с руководством ВС Армении. Стороны обсудили вопросы состояния и перспектив двустороннего военного сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций ОДКБ и СНГ, предстоящих совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил Беларуси и Армении. Также состоялся обмен мнениями относительно военно-политической обстановки в регионе и мире, сообщает Минобороны Беларуси.

Кроме того, глава белорусской военной делегации встретится с ветеранами Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., постоянно проживающими на территории Армении.