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«Савушкин продукт» берет под полный контроль «Брестмясомолсервис»
22.09.2019 12:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Савушкин продукт» планирует завершить поглощение компании «Брестмясомолсервис». Это следует из сообщения о внеочередном собрании акционеров «Брестмясомолсервиса».
Акционеры рассмотрят вопрос реорганизации предприятия путем присоединения к «Савушкину продукту». В связи с этим «Брестмясомолсервис» готов выкупать акции своего предприятия по требованию его акционеров.
Напомним, в 2015 году принадлежащий Брестской области пакет акций «Брестмясомолсервиса» в размере 88,7% уставного фонда был продан «Савушкину продукту» по результатам аукциона с увеличением начальной цены на 5% за 15,2 млрд неденоминированных рублей.
Основным видом деятельности «Брестмясомолсервиса» являлось производство бумажной и картонной тары. «Савушкин продукт» планировал на новых площадях создать логистический центр по снабжению основного производства тарой и упаковкой.
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Основным видом деятельности «Брестмясомолсервиса» являлось производство бумажной и картонной тары.
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