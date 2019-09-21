«Савушкин продукт» берет под полный контроль «Брестмясомолсервис»

Источник материала: Tut.by

«Савушкин продукт» планирует завершить поглощение компании «Брестмясомолсервис». Это следует из сообщения о внеочередном собрании акционеров «Брестмясомолсервиса».

Акционеры рассмотрят вопрос реорганизации предприятия путем присоединения к «Савушкину продукту». В связи с этим «Брестмясомолсервис» готов выкупать акции своего предприятия по требованию его акционеров.

Напомним, в 2015 году принадлежащий Брестской области пакет акций «Брестмясомолсервиса» в размере 88,7% уставного фонда был продан «Савушкину продукту» по результатам аукциона с увеличением начальной цены на 5% за 15,2 млрд неденоминированных рублей.

Основным видом деятельности «Брестмясомолсервиса» являлось производство бумажной и картонной тары. «Савушкин продукт» планировал на новых площадях создать логистический центр по снабжению основного производства тарой и упаковкой.