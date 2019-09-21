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МИД Беларуси ждет от пользователей вопросы по упрощению визового режима с ЕС
22.09.2019 19:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 23 сентября, представители консульского управления МИД Беларуси готовы ответить на вопросы граждан по поводу визовых соглашений с Евросоюзом. Об этом
Дипломаты начнут отвечать на вопросы 23 сентября, в 15.00, на странице МИД Беларуси в
20 сентября МИД Беларуси
Сейчас Минск и Брюссель осуществляют внутренние процедуры, которые позволят подписать соглашения. «Они вступят в силу через два месяца после заключения», —
Со вступлением в силу обоих соглашений визовый сбор снизится с нынешних 60 до 35 евро.
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В понедельник, 23 сентября, представители консульского управления МИД Беларуси готовы ответить на вопросы граждан по поводу визовых соглашений с Евросоюзом.
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