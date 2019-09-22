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В ЕС поддержали возвращение послов между Беларусью и США. Будет возможность сообразить на троих

22.09.2019 22:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель приветствовал решение Минска и Вашингтона о взаимном возвращении послов и выразил надежду на работу в трехстороннем формате. Об этом он заявил в интервью программе «Контуры» на ОНТ.


Фото: Белапан

«Мне кажется, это ставит на равную основу отношения Беларуси и США и отношения между странами ЕС и Беларусью. Возможно, это позволит работать совместно в трехстороннем формате между США, Европейским союзом и Республикой Беларусь», — сказал Шубель. Возвращение послов «позволит укрепить контакты с трансатлантическими партнерами», с которыми у ЕС «традиционно тесные отношения». «Поэтому я тепло приветствую этот шаг», — подчеркнул дипломат.

17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл на встрече в Минске с Александром Лукашенко заявил о готовности Вашингтона восстановить диппредставительства на уровне послов. Министерство иностранных дел Беларуси также выступило за скорейший обмен послами с США.

Минск отозвал своего посла из Вашингтона в 2008 году после введения Соединенными Штатами ограничительных мер против ряда белорусских компаний. После этого из Минска уехала глава американской дипмиссии Карен Стюарт. Затем стороны до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Сейчас посольства в обеих странах возглавляют временные поверенные.

В марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей проинформировал, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель приветствовал решение Минска и Вашингтона о взаимном возвращении послов и выразил надежду на работу в...
 
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