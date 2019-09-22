Налоговая инспекция постоянно контролирует соблюдение налогового законодательства

Источник материала: Полесская правда



Налоговыми органами на постоянной основе осуществляется контроль, за соблюдением налогового и иного законодательства, входящего в компетенцию налоговых органов, в том числе в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (автомобилями-такси).

При этом в настоящее время смещение акцента на профилактическую работу является приоритетной задачей в контрольной деятельности.

В то же время наряду с мерами профилактического и предупредительного характера налоговыми органами осуществляется и проведение проверок и (или) ведение административных процессов.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району Александр МАРКОВЕЦ, одним из нарушений, выявляемых в результате проверок деятельности лиц, оказывающих услуги такси, является осуществление физическими лицами предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Если деятельность физического лица по оказанию услуг по перевозке пассажиров на возмездной основе осуществляется постоянно, в таком случае физическому лицу необходимо зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности (индивидуального предпринимателя или юридического лица).

Ответственность за осуществление данного рода услуг направленных на систематическое получение дохода без государственной регистрации предусмотрена в соответствии с частью 1-1 статьи 12.7 КоАП в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

Александр Марковец подчеркнул, что с добросовестными налогоплательщиками работа направлена на профилактику и разъяснения.

В целях защиты интересов и развития бизнеса легальных перевозчиков Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь предлагает гражданам и субъектам хозяйствования информировать налоговые органы о фактах нарушения действующего законодательства в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями-такси. Телефон справочной системы налоговых органов — 189 (звонок бесплатный).