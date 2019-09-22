﻿ Налоговая инспекция постоянно контролирует соблюдение налогового законодательства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговая инспекция постоянно контролирует соблюдение налогового законодательства

23.09.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Налоговая инспекция постоянно контролирует соблюдение налогового законодательства
Налоговыми органами на постоянной основе осуществляется контроль, за соблюдением налогового и иного законодательства, входящего в компетенцию налоговых органов, в том числе в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (автомобилями-такси).

При этом в настоящее время смещение акцента на профилактическую работу является приоритетной задачей в контрольной деятельности.

В то же время наряду с мерами профилактического и предупредительного характера налоговыми органами осуществляется и проведение проверок и (или) ведение административных процессов.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району Александр МАРКОВЕЦ, одним из нарушений, выявляемых в результате проверок деятельности лиц, оказывающих услуги такси, является осуществление физическими лицами предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Если деятельность физического лица по оказанию услуг по перевозке пассажиров на возмездной основе осуществляется постоянно, в таком случае физическому лицу необходимо зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности (индивидуального предпринимателя или юридического лица).

Ответственность за осуществление данного рода услуг направленных на систематическое получение дохода без государственной регистрации предусмотрена в соответствии с частью 1-1 статьи 12.7 КоАП в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

Александр Марковец подчеркнул, что с добросовестными налогоплательщиками работа направлена на профилактику и разъяснения.

В целях защиты интересов и развития бизнеса легальных перевозчиков Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь предлагает гражданам и субъектам хозяйствования информировать налоговые органы о фактах нарушения действующего законодательства в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями-такси. Телефон справочной системы налоговых органов — 189 (звонок бесплатный).

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« «Волна» уступила лидеру первой лиги, «Молодечно» разгромил «ДЮСШ-3-Стэнлес»
Проходивших военную службу в Таджикистане в сентябре-октябре 1992 года солдат просят обратиться в Пинский военкомат »
Новости дня
Новости экономики
 
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 сентября 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика