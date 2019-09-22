Миссия правительства невыполнима. Будет ли отставка?

Источник материала: Tut.by

Официальный экономический прогноз на будущий год правительство должно сделать более напряженным, а за невыполнение плановых показателей на этот год может быть отправлено в отставку. Дойдет ли до этого?



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Правительство станет наступать на грабли?

После резонансного совещания с участием главы государства, состоявшегося в минувший четверг, премьер-министр Сергей Румас сказал журналистам, что прогнозные документы на 2020 год придется переделывать.

«Глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку», — рассказал Сергей Румас. При этом он предположил, что «мы вместе со всеми госорганами критически подойдем к цифрам прогноза, сделаем их более напряженными».

На самом деле, «напряженный» сценарий прогноза уже рассматривался правительством и еще в августе был отклонен . Тогда Минэкономики представило Совмину два сценария социально-экономического развития на 2020 год: базовый, предполагавший умеренный рост ВВП (на 2,5%), и целевой (с ростом ВВП на 5,8%) для выполнения параметров пятилетки.

Расчеты Минэкономики показали, что естественным путем обеспечить рост экономики по целевому сценарию не получится, поскольку отсутствуют источники для этого.

По данным Минэкономики, для роста ВВП естественным путем (за счет внешнего спроса) экспорт должен вырасти на 11% до 46 млрд долларов. При этом Минэкономики пришло к выводу, что в условиях ограниченных объемов экспорта сырьевых товаров (нефти, нефтепродуктов и калия) такой прирост должен быть обеспечен исключительно за счет прироста (на 4,3 млрд долларов) экспорта несырьевых товаров.

Но столь высоких темпов роста несырьевого экспорта в Беларуси последнее десятилетие не наблюдается. Максимальный прирост экспорта несырьевых товаров Беларусь достигала в 2010- 2011 годах — тогда ежегодно несырьевой экспорт прирастал на 2 млрд долларов. Этому способствовала резкая девальвация белорусского рубля (номинальный эффективный курс в 2011 году снизился на 57,2%, в 2012 году — на 72,3%).

На 2020 год никто в правительстве не прогнозирует ни резкой девальвации белорусского рубля, ни суперблагоприятной внешней конъюнктуры. Напротив, появляются прогнозы, что в условиях торговых войн между крупнейшими экономиками мира в будущем году возможна рецессия .

Правительство, не видя источников для ускорения экономики, в августе этого года пришло к выводу, что разогнать ее естественным путем (за счет роста экспорта) в будущем году не получится, и с этим был связан весьма умеренный прогноз Совмина по темпам экономического роста (на 2,5%).

Однако президенту эта задача показалась недостаточно напряженной, и правительству поручено подготовить «более напряженные» показатели на будущий год и обеспечить экономический рост на запланированном уровне (на 4%) в этом году.

«Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой», — предупредил правительство в минувший четверг Александр Лукашенко.

Дойдет ли дело до отставки нынешнего состава правительства, которое работает всего 13 месяцев? Или, чтобы удержаться в креслах, экономические власти станут искусственным (административным) образом обеспечивать выполнение целевых показателей за счет денежной эмиссии?

Судя по всему, не станут. Из проекта официально прогноза, который правительство подготовило на 2020 год, следует, что экономические власти осознают риски использования старых методов управления экономикой, и по граблям ходить не хотят.

Согласно оценкам Минэкономики, если в экономику для достижения целевых темпов экономического роста влить 10 млрд рублей, такой путь чреват раскручиванием инфляционно-девальвационной спирали. Вряд ли нынешнее правительство захочет доводить страну до этого, считают эксперты.

Повод для беспокойства

Наблюдатели отмечают, что задачи по экономическому росту, которые стоят перед правительством на 2019-2020 годы, скорее всего, выполнены не будут.

«Теоретически, единственный фактор, который может привести к ускорению ВВП, — завершение строительства атомной электростанции. Других предпосылок для ускорения ВВП в 2019-2020 годах не видно», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Оценки международных финансовых организаций, добавил он, говорят о том, что рост белорусской экономики в районе 2,5% — это максимум того, что можно получить без проведения структурных реформ.

«Поэтому вряд ли удастся выполнить более напряженные планы по темпам экономического роста, подготовить которые от правительства потребовал глава государства», — подчеркнул Вадим Иосуб.

Схожих оценок придерживаются и другие эксперты.

«Изначально задача по росту ВВП на 4% на этот год представлялась нереалистичной, и сейчас не видно драйверов, которые позволят выполнить официальный прогноз. Однако, учитывая предвыборный год, реакция на невыполнение планов со стороны главы государства последовала жесткая», — отметила научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова.

По мнению наблюдателей, нет никакого смысла менять правительство из-за невыполнения плановых показателей.

«Нынешняя экономическая команда — наиболее профессиональная за всю историю Беларуси, и найти достойную замену первым лицам Совмина и Нацбанка будет сложно», — полагает Вадим Иосуб.

Аналогичного мнения придерживаются и другие наблюдатели.

«Последние два состава Совмина по сравнению с предыдущими правительствами отличает то, что им удается сохранить финансовую и ценовую стабильность в стране. Поэтому не совсем понятно, на кого и ради чего менять нынешнее правительство», — подчеркнула Мария Акулова в комментарии для БелаПАН.

У наблюдателей вызвали беспокойство слова главы государства не столько о возможной отставке правительства, сколько критика с его стороны экономической политики. Мол, правительство цепляется за стабильность, а денег у простого человека больше не становится.

«Если в угоду целевым показателям жертвовать стабильностью, то можно получить высокие темпы экономического роста, а после этого — ухудшение благосостояния населения. Можно разогнать зарплаты с 500 до 600 долларов в эквиваленте, а затем они снизятся до 350 долларов. Такое Беларусь уже не раз проходила», — напоминает Вадим Иосуб.

Впрочем, эксперты надеются, что этого варианта удастся избежать. Во-первых, потому что нынешнее правительство осознает такие риски. Во-вторых, в связи с тем, что у Беларуси полно других проблем, и не время экспериментировать с экономической политикой.

«Переговоры с Россией складываются очень непросто. Ни по одному серьезному вопросу стороны пока не договорились, хотя повестка дня обширная — цены на газ, условия поставок нефти, компенсация за налоговый маневр, экономическая интеграция. Скорее всего, все эти вопросы не удастся решить до конца года, и они перейдут на 2020 год», — полагает Мария Акулова.

Поэтому вполне возможно, что в начале нового года у президента будут вопросы поважнее отставки правительства.