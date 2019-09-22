Как пекут хлеб для 700 000 жителей региона. Большой репортаж с ОАО "Гроднохлебпром"

Источник материала: Ивьевский край





Сегодня продукция ОАО «Гроднохлебпром» и в праздники, и в будни ежедневно на столе почти у 700 тысяч жителей Гродно и области.

За плечами акционерного общества богатая 80-летняя история развития и совершенствования и заслуженный статус одного из крупнейших и успешных производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Беларуси.



– Выйти на столь значимые рубежи позволила слаженная работа всего нашего более чем полуторатысячного коллектива, –отмечает генеральный директор ОАО «Гроднохлебпром» Виктор Леонович. – И работа эта основывается на трех главных принципах, среди которых верность традициям, приоритет качества и богатство вкуса. Пройдя долгий путь от пекарни до мощного современного предприятия, мы с уверенностью можем сказать, что знаем толк в хлебе. Наши специалисты годами нарабатывали опыт, совершенствовали рецептуру и технологии выпечки. Результат этого кропотливого труда – широкий ассортимент и отменный вкус нашего хлеба. Внедряя инновационные технологии, мы по-прежнему основываемся на проверенных временем традициях белорусского хлебопечения, стараемся делать все, чтобы хлеб на столе у гродненцев и жителей области становился еще вкуснее и полезнее. Хочу особо подчеркнуть, что забота о качестве – наша приоритетная задача, поэтому в производстве используем исключительно натуральные ингредиенты. отмечает. –







– История нашего акционерного общества – это прежде всего путь постоянного развития, – считает заместитель генерального директора ОАО «Гроднохлебпром» Олег Вдовенко. – А начиналась она в 1939 году, когда в Гродно на Индурской улице, ныне улица Счастного, был введен хлебозавод на базе двух зданий бывшего стекольного завода. Во время войны он был нарушен. Приступили к его восстановлению в 1945 году, затем неоднократно расширяли и реконструировали. Сегодня в структуре предприятия это цех №1. Новый хлебозавод, ныне цех №2, был построен на улице Пушкина в 1967 году, а в 1992-м здесь оборудовали участок по производству овсяного печенья, пряников, мелкоштучных булочных изделий. Немного ранее в связи с ростом потребности был возведен и цех №3 с мощностью 22 тонны в сутки булочных и 2,5 тонны кондитерских изделий.









Производственное объединение «Гроднохлебпром» было образовано в 1972 году. В его состав вошли хлебозаводы в Гродно, Волковыске, Лиде, Новогрудке и Слониме, а в 1994 году и Сморгонский хлебозавод, 10 лет назад, к своему 70-летию, на головном предприятии было завершено проведение реконструкции всех производственных, вспомогательных и бытовых помещений с заменой технологического оборудования и организацией новых производственных участков. Активно велись подобные работы и в филиалах. Продолжаются они и ныне. Инвестиции в развитии всегда есть в финансовом балансе акционерного общества, в отдельные годы их сумма доходила до 3 миллионов долларов. Только динамично развивающееся предприятие, считают в ОАО, может быть нынче конкурентоспособным на рынке. И залог эффективной работы – в новых видах сырья и технологиях, современном оборудовании и передовых методах управления.

– Постоянно обновляются и совершенствуются не только оборудование и технологии, – говорит Инна Олисова, заместитель генерального директора по производству ОАО «Гроднохлебпром». – Мы постоянно стараемся радовать наших потребителей новыми видами продукции. Например, только на головном предприятии за прошедший 2018 год было освоено 44 новых вида хлебобулочных и 64 новых вида кондитерских изделий.







Не отстают в этом плане от гродненцев и их коллеги из наших филиалов в Волковыске, Лиде, Новогрудке, Слониме и Сморгони. В нынешнем юбилейном году также постараемся приятно удивить целым рядом новинок наших потребителей. А их вкусы, предпочтения и запросы нам помогает изучить собственная торговая сеть из 20 магазинов. Поэтому и выпускаем только ту продукцию, за которую своим кошельком голосует потребитель.

Хочешь быть успешным – успевай за временем. Эту фразу в акционерном обществе не раз доводилось слышать не только от руководителей разного уровня и специалистов, но и рядовых работников. А когда есть такая нацеленность на результат – он непременно будет.





Хлебобулочные и кондитерские изделия ОАО «Гродно-хлебпром» неоднократно награждались не только медалями всех достоинств Республиканского конкурса «Смаката», но и главным его призом – Гран-при. В 2018 году к масштабным коллекциям наград акционерного общества добавились сразу 4 Гран-при и 20 золотых медалей.

Но самое главное, что за продукцию «Гроднохлебпрома» голосует не только жюри конкурса, но и потребитель. В прошлом году акционерное общество отправило в торговую сеть 36 тысяч тонн хлебобулочных изделий. Чтобы оценить этот масштаб, представьте, если бы все эти буханки хлеба и батоны выложить в один ряд, то их сплошная цепочка протянулась бы от Гродно на восток почти до Владивостока, а если идти на запад, то и до Нью-Йорка. И это не просто воображаемое умозаключение. Продукция гродненцев с успехом уже проторила путь и на российские, и на американские просторы, как, впрочем, и в Азербайджан, Узбекистан, Китай. В ближайшей перспективе в этом списке скорее всего появится и Израиль, так как хлебобулочные изделия «Гродно-хлебпрома» уже получили сертификат кошерности. Доставлять хлеб на столь значительные расстояния без потерь его качества опять-таки позволяют освоенные новые технологии.





Одна из них, так называемая шоковая заморозка, позволяет транспортировать хлеб в США через Атлантику на корабле. Кстати, американцем как раз по вкусу пришелся «Спадар», один из самых популярных видов хлеба в Гродно.

– Работаем круглосуточно, в три смены, – поясняет начальник хлебного цеха Татьяна Карпук. – Ассортимент продукции обширный, но стараемся выполнить все поступающие из торговой сети заявки. Что будем печь завтра – узнаем именно из заявок, потому что спрос диктует потребитель. Это уже давно стало для нас непререкаемой нормой.







Выпускать большое количество видов хлеба задача не простая, но интересная. У каждого свой рецепт, свои особенности, свое время выпечки. На заварные хлеба, которые мы освоили 15 лет назад, например, от замеса до их полной готовности уходит порядка 16 часов. А отгрузка хлеба в магазины стартует буквально сразу после полуночи. Первыми, где-то в час ночи, отправляются в рейс машины, везущие хлеб в Минскую область. Приятно, что его ценят и в столичном регионе. И это неудивительно, в цехе немало настоящих профессионалов своего дела. Например, тестовод Светлана Чернышенко трудится на предприятии уже 33 года. Какой бы высокой ни была степень автоматизации, в хлеб важно вложить не только нужные ингредиенты, число которых нередко превышает десяток наименований, но и душу.





– И с душой, а еще и с фантазией трудятся и наши мастера, – говорит начальник кондитерского участка Тереза Лупачик.

– В сутки выпускаем до тонны продукции. Когда знаешь, что именно она венчает стол десертный, а тем более в торжественный момент, хочешь, чтобы было не только вкусно, но и изящно. И когда за это берется наш кондитер 6-го разряда Тамара Парманчук, нет никакого сомнения, что на торжестве появится не просто торт, а самый что ни на есть торт-изюминка.

– Даже не верится, что на предприятии я работаю уже 40 лет, – замечает Тамара Адамовна. – Когда твой труд дарит людям радость, время летит незаметно. Рада, что судьба свела меня с «Гродно-хлебпромом», чья продукция каждый день востребована сотнями тысяч людей. Приятно, что растет и достойная смена, знающая не понаслышке, что хлеб – всему голова, когда к нему прикасаются трудолюбивые, умелые и любящие свою профессию люди. – замечает Тамара Адамовна. –



ОАО "Гроднохлебпром", УНП 500024239

"ГП".