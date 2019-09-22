Расцвет и закат Крейгера. Как швед нажился на пинских спичках и белорусской осине

Источник материала: Tut.by

Как швед Ивар Крейгер создал самое крупное состояние в мире, зачем ему понадобились спичечные фабрики в Пинске и Гродно, и почему после него стало меньше осиновых лесов в Беларуси, в материале спецпроекта TUT.BY «Крэсовые миллионеры».

Пережив смуту 1917−1921 годов, Гродненщина, Пинщина, Брестчина и прочие регионы Kresow Wshodnich остаются в орбите западной цивилизации. Запад демилитаризуется и наверстывает упущенные за военные годы объемы потребления «мирных удовольствий». Не узнав «прелестей» военного коммунизма, голода и трудодней, жители западнобелорусских воеводств, в отличие от их соседей из советской Беларуси, не имеют препятствий для приобретения в свои домашние хозяйства товаров под лучшими мировыми брендами. Их можно выписать с доставкой непосредственно от производителя или же заказать у местных представителей.

На белорусских Kresach Wshodnich дилеры предлагают лицензионные автомобили Fiat и Chevrolet, туфли Bata, оригинальные шины Michelin, мотоциклы DKW, швейные машинки Singer и прочие товары повседневного потребления и долгосрочного использования.

Сетью агентств покрывают города и веси Западной Беларуси лидеры мирового страхового рынка — итальянское общество Assicurazioni Generali и английский страховщик Prudential. Отделения Prudential, например, действуют в Вильно, Бресте и Гродно.



Самый богатый человек 1920-х, «спичечный король» Ивар Крейгер. Фото: moneyweek.com

Около десятка европейских и американских инвесторов вкладывают деньги в «крэсовую» промышленность. Лучше всех получается у пула голландских предпринимателей, которые во главе с Йоханнесом Петрусом ван Россумом создают лесопромышленное общество «Baranowo» возле Столина и у спичечного холдинга Svenska Tändsticks Aktiebolaget, принадлежащего этакому Уоррену Баффету тех лет — шведскому миллиардеру Ивару Крейгеру. Крейгеру удается повторить то, что в свое время сделали его соотечественники, короли из династии Ваза и Карл XII, — управлять Польшей. Бизнесмен предоставляет финансовые займы польскому государству и за это получает монополию на производство и реализацию спичек и сопутствующих товаров. Именно с межвоенной Польши, с переданных шведу спичечных фабрик в Пинске, Гродно и других городах, начинает строиться международная монополия Крейгера, которая охватит 80% мирового рынка спичек. Еще никогда и никому не удавалось достичь такого тотального превосходства в мировом масштабе. И никто не превзошел Ивара Крейгера в этом до сих пор.

Спичечный ренессанс

В составе Польши по Рижскому мирному договору 1921 года оказывается Пинск. Он становится столицей одного из «крэсовых» воеводств — Полесского. Город, в царские времена уступающий по народонаселению только губернским центрам и Бобруйску, имеет развитую промышленность. В «польский период» она возрождается. Запускается фабрика изобретателей клеенной фанеры братьев Леопольда и Александра Лурье, маслобойные заводы и мельницы, появляются новые производства в деревообрабатывающей промышленности.



Церемония открытия моста через реку Пину. Фото: the-dialogue.com

Вновь начинает работу крупнейшее промышленное предприятие города, основанное в 1892 году австро-венгерским подданным Иосифом Гальпериным, — спичечная фабрика «Прогресс-Вулкан».

До Первой мировой войны Иосиф Гальперин — один и самых влиятельных бизнесменов в западной части Российской империи. Ему также принадлежат лесные дачи в Беларуси и Украине, банкирская контора в Либаве и фосфоритовые копи в Подольской и Бессарабской губерниях. Заслуги Иосифа Гальперина перед новой родиной забываются в 1914 году, в котором Австро-Венгрия и Россия оказываются в состоянии войны. По законам военного времени бизнесмен, который сохраняет верность Габсбургам, должен быть отправлен в фильтрационный лагерь вглубь империи. В это время следы его теряются. На некоторое время исчезает и его сын Борис. Имущество Гальпериных по закону 1915 года подлежит конфискации в казну. Но этого не происходит. В этом же году в результате отступления русских армий Пинск занимают германские войска. Кайзер Вильгельм II пользуется этим, чтобы приехать на охоту в давыд-городокские имения внука своего бывшего адъютанта князя Антония Радзивилла — Станислава.

Вместе с германскими войсками в Пинск возвращается Борис Гальперин. Спичечная фабрика «Прогресс-Вулкан» после Рижского мирного договора останется в его владении. Главные конкуренты Гальперина в Мозыре («Молния), Борисове («Виктория» и «Березина»), Гомеле («Везувий»), Койданово («Дружина») и Двинске («Двина») оказываются по ту сторону границы — в стране Советов и Латвии. Но монополистом даже в пределах Kresow Wschodnich Гальперину не удается стать. В еще один центр спичечной промышленности в Западной Беларуси превращается Гродно. Два местных бизнесмена Марголис и Иоселевич закладывают фабрику на улице Иерусалимской (сейчас улица Антонова) и успешно противостоят на рынке и Гальперину, и польским фабрикантам. Фабрика «Марголис и Иоселевич» в начале 1920-х годов продает свою продукцию в Барановичах, Белостоке, Вильно и Сосновцах.



Дореволюционная этикетка спичечной фабрики Иосифа Гальперина. Изображение: pinsk-history.ru

Послевоенный расцвет для владельцев спичечных фабрик продлится недолго. В 1925 году они окажутся в центре финансовой сделки польского правительства с финансистом и промышленником Иваром Крейгером и лишатся своих активов по правительственному указу.

Финансовый гений

Самый знаменитый бизнесмен межвоенного периода и один из главных символов 1920-х Ивар Крейгер является уроженцем шведского города Кальмар. Он появляется на свет в 1880 году в семье, которой принадлежат несколько спичечных фабрик в Кальмаре и его окрестностях. Семейные активы становятся базой для экспансии сначала на скандинавском рынке. К 1917 году Ивар Крейгер поглощает своего главного конкурента Jönköping-Vulcan и объединяет активы в рамках компании Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB). STAB становится крупнейшим производителем спичек в Шведском королевстве.



Оружие для завоевания мирового господства — спички STAB. Изображение: Sundsvalls museum/ Digitalmuseum.se

Поглощение конкурентов и инвестиции в технологическую цепочку производства спичек — это главное направление экспансии шведа на первом этапе. Он стремится установить полный или частичный контроль над поставщиками сырья (соломки, бертолетовой соли и пр.), над производителями оборудования для отрасли, при необходимости для подчинения конкурентов строя с нуля суперсовременные и суперэффективные спичечные фабрики.

Благодаря этому методу, вслед за Швецией Ивару Крейгеру удается покорить рынки Норвегии и Финляндии. В 1926 году он присоединяет к своей империи британскую спичечную компанию Bryant and May, и благодаря мега-сделке завоевывает не только британский рынок, но и рынки британских доминионов — Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Канады.

Выход на американский рынок, который он осуществляет в 1923 году (создает компанию International Match Corporation) благодаря финансовой поддержке бостонского банка Lee, Higginson & Co., и анализ экономической ситуации в разоренной войной Европе подсказывают Ивару Крейгеру второй путь и идею, как добиться глобального господства.

Он берет кредиты в разбогатевших на войне американских банках и предлагает их нуждающимся в деньгах правительствам европейских стран. Главным источником ресурсов становится Lee, Higginson & Co., а с его помощью контакты устанавливаются с семьей Рокфеллер, Morgan Guaranty Trust, владельцами инвестбанка Dillon, Read & Co. и с другими финансовыми воротилами мира. В обмен за кредиты от европейских лидеров Ивар Крейгер просит монопольное право на производство, импорт и продажу спичек.

Польша становится первой страной, где предприимчивый швед начнет реализовывать свои одновременно и гениальные, и простые схемы установления тотального спичечного господства в мире.

Здесь есть осина для спичек, дешевые руки для производства и сговорчивые владельцы фабрик, пострадавшие от инфляции. В начале 1920-х годов Ивар Крейгер скупает акции (неконтрольные пакеты) трех местных спичечных фабрик, предоставляет заем крупнейшему спичечному обществу и поставляет оборудование еще одному частному производителю. В 1924 году мощности входящих в орбиту интересов Ивара Крейгера польских фабрик составляют свыше 70% от всего производства. Пинчанину Гальперину и гродненцам Марголису и Иоселевичу, однако, пока удается отбиваться от шведа.

Финансовые затруднения, которые в 1925 году из-за обвала курса злотого испытывает польское правительство, становятся поводом для Ивара Крейгера начать переговоры о предоставлении кредита в обмен на спичечную монополию. Практически все козыри у него. В том числе — и угроза в случае несговорчивости остановить подконтрольные фабрики. В итоге, организовав для Варшавы 6 миллионный кредит в долларах (под 7% годовых), Крейгер добивается своего.

В 1925 году премьер-министр Польши Владислав Грабский объявляет государственную монополию на производство и реализацию спичек — Panstwowy Monopol Zapalczany. Одновременно создается подконтрольная Ивару Крейгеру Spolka Akcyjnaja dla Eksploatacji Panstwowego Monopolu Zapalczanego w Polsce, которая арендует монополию у государства. Крейгер обязывается ежегодно в течение 20 лет вносить арендную плату, которая на 25% должна перекрывать выплаты польским государством процентов банкам-кредиторам. Интересно, что по условиям соглашения арендные платежи могут поступить на государственный счет только после того, как государство заплатит проценты. По сути привлеченный Крейгером заем является авансом в счет будущих платежей за монопольное право.

Также швед берет на себя обязательства инвестировать 5,5 млн долларов в выкуп заводов (они оценены в 3 млн долларов), в их модернизацию, в выплаты увольняемым рабочим, в обеспечение сырьем, в строительство завода бертолетовой соли, в наращивание экспорта и т.д. Для этого в состав Spolka Akcyjnaja dla Eksploatacji Panstwowego Monopolu Zapalczanego w Polsce директивно передаются 10 крупнейших спичечных фабрик Польши, включая пинский «Progress-Vulkan» и гродненскую фабрику Марголиса и Иоселевича. В 1926 году гродненская фабрика будет переименована в «Marjos».



Переговорщик с Крейгером и инициатор введения спичечной монополии, премьер-министр Владислав Грабский. Фото: audiovis.nac.gov.pl/ru.wikipedia.org

Ивар Крейгер, который считается одним из финансовых гениев XX века (именно он станет изобретателем известных сейчас американских депозитарных расписок, бинарных валютных опционов, акций с двойным классом владения), сумеет извлечь из договора с Варшавой максимум выгод.

Главная выгода налицо — он всего за 6 млн долларов получает рынок одной из крупнейших стран Европы с самым высоким уровнем потребления спичек. Например, чтобы провернуть похожие схемы в Югославии и Венгрии, ему придется найти, соответственно, по 22 млн и 36 млн долларов. А Франция за 75 млн долларов уступит Крейгеру только экспорт и право поставки на свои фабрики оборудования и сырья.

Продукция «крейгеровской монополии» с пинской фабрики. Изображение: filumen.pl

Виртуозно играя с отчетами и пользуясь слабостями договора с польскими властями, шведскому миллиардеру удастся занижать объемы арендной платы и увеличивать свои прибыли. Экспорт при монополии не только не растет, но и за 1929−1938 годы сокращается в десять раз. Падает производство спичек и уменьшается до минимума число фабрик, которые их производят (в 1936 году работает только 4 фабрики, включая пинскую). В итоге — единственный показатель, который растет при монополии, — это цена продукции.

Но в 1930 году Ивару Крейгеру все равно удается пролонгировать сроки аренды спичечной монополии еще на 10 лет. На этот раз он «помогает» польскому государству, которое сталкивается с ростом безработицы и бюджетными трудностями, на 32,4 млн долларов. Процентная ставка составляет 6,5% годовых, часть денег (4,35 млн долларов) уходит на погашение первого займа. В рамках нового соглашения швед через бинарный опцион страхует себя от любого снижения стоимости доллара.

Плакала осина

С фамилией Крейгера связана хищническая вырубка осиновых лесов на территории Польши и Kresow Wshodnich. Возможность приложиться к богатым местным лесным ресурсам станет частью его договора с польскими властями.

Осина является лучшим сырьем для спичечной промышленности, потому что легко обрабатывается, хорошо впитывает химический состав, держит спичечную головку, не коптит и дает белый цвет пламени. Ивар Крейгер создает в Польше два предприятия, которые занимаются заготовкой лесного сырья и его обработкой — «Trak» и «Przemysl Osikowy».

Наибольшее истребление осиновых лесов приходится на конец 1920-х годов, когда Ивар Крейгер добьется от французского правительства Анри Пуанкаре права на монопольную поставку спичечной соломки.

Спички являются только частью бизнеса головной структуры миллиардера Kreuger & Toll, интересы которой распространяются на несколько сотен предприятий в различных отраслях. В Швеции Ивару Крейгеру принадлежат лесопромышленная компания Stora Kopparbergs Bergslags, телефонная Telefon AB L.M. Ericsson, подшипниковая SKF. Швед владеет крупнейшим в Европе производителем целлюлозы, добывает золото и железную руды, эксплуатирует недвижимость, занимается железнодорожными перевозками, инвестирует в киноиндустрию. У него несколько банков — в Швеции, Франции, Германии, Нидерландах.

В Польше он владеет Bank Amerykanski w Polsce, монопольным производителем бертолетовой соли «Radocha», дистрибуционной «Inwestycje» и строительной «Origo» компаниями.

Расцвет и падение колосса

В 1920-е и в начале 1930-х годов Ивар Крейгер находит деньги и, соответственно, добивается спичечных монополий в 15 странах мира. Общий объем ресурсов, которые он распределяет между ними, составляет 387 млн долларов. В валюте 2013 года — это свыше 10 млрд долларов.



Акция крейгеровской International Match Corporation. Изображение: gutowski.de

В 1925 и 1930 годах Ивар Крейгер дважды выделяет спичечные кредиты Польше. Также дважды его возможностями пользуются правительства Греции (в 1926 и 1931 годах), Эквадора (в 1927 и 1929 годах) и Германии (в 1929 и 1930 годах). В числе других заемщиков Kreuger & Toll и International Match Corporation на правительственном уровне фигурируют Франция (1927), Югославия (1928), Латвия (1928), Эстония (1928), Венгрия (1929), Румыния (1930), Литва (1930), Боливия (1930), Гватемала (1930), Турция (1930) и Свободный город Данциг (1930).

В итоге на пике компании, связанные с Крейгером, контролируют свыше 80% рынка спичек в 12 странах, от 50% до 80% — в семи и имеют доли менее 50% в еще 16 государствах. В их числе также Перу, Колумбия, Бразилия, Италия, Япония, Китай, Бельгия, Швейцария, Дания, Филиппины и Египет.

250 спичечных фабрик Крейгера работают во всех европейских странах (за исключением Испании и Франции), а также в 16 государствах на других континентах.

Исключением для шведа в Европе является также первое на карте мира «государство рабочих и крестьян» — СССР. Хотя попытка договориться с советскими властями предпринимается Иваром Крейгером в первую очередь — еще в 1922 году. Но отношения не складываются с самой первой парижской встречи большевистских эмиссаров с Крейгером. Попросив 50 млн долларов, советские переговорщики весьма недипломатично предложат спичечному королю подкурить от … зажигалки.

Деятельность спичечной империи чрезвычайна прибыльная — холдинги Крейгера до 1930 года ежегодно выплачивают фиксированные дивиденды в размере 12−15%, при этом постоянно увеличивая резервные фонды. На пике карьеры Крейгера (в 1929 году) его состояние в переводе на деньги 2000 года примерно равно 100 млрд долларов.



Центральная полоса одной из газет от 13 марта 1932 года с новостью о самоубийстве Ивара Крейгера. Изображение: studio.whenhub.com

Тем более глубоким будет шок, особенно у держателей ценных бумаг его компаний, когда выснится, что его состояние дутое, а акции, облигации, расписки миллиардера практически ничего не стоят. Некоторые из них (как итальянского правительства на 100 млн долларов) Крейгер попросту подделывает.

Его империя не переживет Великий кризис 1929-1933 годов, во время которого финансист, несмотря на постоянные заимствования на латание дыр, завышение доходов и внесение в отчетности фальшивых доходов, продолжит платить дивиденды. Чтобы никто ничего не заподозрил, он возьмет заем, чтобы выкупить половину ценных бумаг своей американской Diamand Match. А когда занимать станет не у кого, и многие осознают, что «король голый», Ивару Крейгеру не останется ничего другого, кроме как покончить жизнь самоубийством. Его тело с огнестрельным ранением головы найдут 12 марта 1932 года в парижской квартире.

Остатки империи Ивара Крейгера растащат конкуренты. Под их управлением доля спичечного холдинга на мировом рынке сократится, но останется довольно высокой — около 20%. Преемники будут вынуждены пойти на некоторые уступки в Польше (процентная ставка по кредиту 1930 года, например, будет снижена до 4,5%), но сохранят право на монопольное производство спичек и их реализацию вплоть до начала Второй мировой войны.

Предприниматели в Западной Беларуси в 1921—1939 годах — это достаточно многочисленная прослойка населения. В периоды экономических подъемов в середине 1920-х и во второй половине 1930-х годов создаются десятки новых компаний, в которые инвестирует поколение межвоенной поры, а также инвесторы из коренной Польши, Виленщины, Галиции и Европы. Экономика Западной Беларуси не может рассчитывать на щедрость Варшавы, но и без государственных денег все не так безнадежно, как рисуется в советской историографии, отстает от Беларуси Советской. Прогресс и рост здесь вместо государства обеспечивает частный капитал. Местный капитал, инвесторы из Варшавы, Познани, Швеции, Германии, Нидерландов в течение 1921−1939 годов успешно реализуют на территории Западной Беларуси несколько бизнес-проектов, которые станут лидерами на национальном, региональном и мировом уровнях. Об этих компаниях и брендах, которые были потеряны 80 лет назад, — в новом спецпроекте TUT.BY о частном бизнесе в Западной Беларуси — «Крэсовые миллионеры».