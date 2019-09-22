|
МИД Беларуси 23 сентября ответит на вопросы по визовому соглашению с ЕС
23.09.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
23 сентября в 15.00 на официальной странице
На вопросы об упрощении визового режима и реадмиссии ответят представители консульского управления и сотрудники пресс-службы МИД. В министерстве отметили, что у граждан будет возможность задать вопросы и на другие темы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 сентября в 15.00 на официальной странице МИД Беларуси в Facebook пройдет онлайн-консультация по вопросам визового соглашения с Евросоюзом, сообщила пресс-служба...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)