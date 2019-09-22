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МИД Беларуси 23 сентября ответит на вопросы по визовому соглашению с ЕС

23.09.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МИД Беларуси 23 сентября ответит на вопросы по визовому соглашению с ЕС

23 сентября  в 15.00 на официальной странице МИД Беларуси в Facebook  пройдет онлайн-консультация по вопросам визового соглашения с Евросоюзом, сообщила пресс-служба министерства в социальной сети.

На вопросы об упрощении визового режима и реадмиссии ответят представители консульского управления и сотрудники пресс-службы МИД.  В министерстве отметили, что  у граждан будет возможность задать вопросы и на другие темы.

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23 сентября  в 15.00 на официальной странице МИД Беларуси в Facebook  пройдет онлайн-консультация по вопросам визового соглашения с Евросоюзом, сообщила пресс-служба...
 
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