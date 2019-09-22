МИД Беларуси 23 сентября ответит на вопросы по визовому соглашению с ЕС

Источник материала: Вороновская газета





23 сентября в 15.00 на официальной странице МИД Беларуси в Facebook пройдет онлайн-консультация по вопросам визового соглашения с Евросоюзом, сообщила пресс-служба министерства в социальной сети.

На вопросы об упрощении визового режима и реадмиссии ответят представители консульского управления и сотрудники пресс-службы МИД. В министерстве отметили, что у граждан будет возможность задать вопросы и на другие темы.

sb.by