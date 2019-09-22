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Лукашенко: Мы, находясь в горячей политической точке, должны обеспечивать свою безопасность

23.09.2019 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна предпринимать меры для своей безопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 23 сентября с докладом председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента

Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания. Президент подчеркнул, что страна выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе. «Я уже не единожды об этом говорил», — напомнил он.

Поэтому, пояснил президент, доклад Головченко не стоит воспринимать как бряцание оружием. «Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», — заявил Лукашенко.

Президент спросил, как сейчас развиваются предприятия, по которым им давались отдельные поручения. Речь, в частности, шла об 558-м Авиаремонтном заводе в Барановичах, Оршанском авиаремонтном заводе, копании «Техника связи» в Барани. «Поручений было не одно. Особенно когда мы смотрели новые системы вооружений. Как реализуются эти поручения? Они в основном связаны не только с восстановлением деятельности существующих предприятий. Они связаны с выпуском новейших образцов вооружения, которые мы способны сегодня создавать», — отметил глава государства.

Отдельно он поинтересовался развитием ракетостроительной отрасли. Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие. «Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены», — сказал президент.

Головченко доложил, что задачи, стоящие перед ведомством в этом году, в целом выполняются. Входящие в систему Госкомвоенпрома предприятия работают рентабельно, зарплата там постепенно растет. По его словам, Госкомвоенпром курирует не только предприятия, входящие в его систему, но и в целом организации оборонного сектора экономики.

«Сейчас средняя заработная плата составляет 1,6 тыс. рублей. К концу года будем выходить на 1,7 тыс. рублей. Это достаточно высокий показатель», — отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание на оплату труда низкооплачиваемых работников — ее необходимо подтягивать. «Я посмотрел по Орше: хорошо, что вы к концу года в среднем хотя бы выйдите на 1 тыс. рублей. Но надо видеть, что в Госкомвоенпроме есть низкооплачиваемые работники, и их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к этой средней зарплате. Я вас не толкаю к тому, чтобы вы платили людям незаработанные деньги, — заметил глава государства. — Нет, сегодня надо напрягаться, мы на рынке работаем: что заработали, то и поделили. Тем людям, которые у вас работают, надо платить зарплату, коль вы их наняли».

Президент добавил, что 1 тыс. рубелй — это не заоблачная зарплата, этот тот минимум, который государство в среднем должно обеспечить, все остальное — в руках самих граждан. «Но вот этот минимум, эту подушку безопасности для людей мы должны создать», — резюмировал Александр Лукашенко.

 
 
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Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна предпринимать меры для своей безопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 23...
 
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