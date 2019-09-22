«Я вам очень верю, но под обещания денег не будет». Лукашенко встретился с властями Могилевщины

Источник материала: Tut.by

Оказание поддержки любым проектам, в том числе на региональном уровне, выделение средств возможно только на основании четкого расчета, что вложения окупятся и будут приносить положительный эффект. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 сентября на встрече с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем и помощником президента — инспектором по Могилевской области Михаилом Русым. Подробности сообщает пресс-служба.



Фото: пресс-служба президента

Президент подчеркнул: если руководство Могилевской области планирует обращаться с какими-то просьбами о поддержке и выделении средств, то надо помнить, что в стране есть и другие регионы.

— Всегда [нужно] держать в уме, что президент видит и Гродненскую, и Брестскую, и Гомельскую области… А в Гомельской, вы знаете, тоже проблем, к сожалению, не меньше, чем в Могилевской или даже Витебской области. Поэтому давайте обсуждать все ваши предложения и проблемы с точки зрения финансовых возможностей нашей Беларуси, — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что выделение любых средств возможно только после тщательного просчета, что ими грамотно распорядятся.

— Я, конечно, вам очень верю, но просто под обещания денег не будет. Мы должны видеть четкий расчет. Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги. И не только которые республика вам или банки смогут предоставить, но вы должны видеть и возврат собственных средств. Это для вас очень важно. Если вы планируете одолжить деньги, а вернуть через 15−20 лет, то с вами никто разговаривать не будет. Нас с вами не будет… Если даже вы и получите какую-то поддержку с отсрочками, рассрочками, то с завтрашнего дня каждый день вы должны демонстрировать положительную динамику. Если у вас этого не будет или мы будем с вами видеть, что это невозможно, не начинайте даже разговор. Деньги получили — с завтрашнего дня они должны начинать работать, и от этого должен быть эффект: в виде налогов, возврата кредитов, заработной платы людей, производства продукции и ее реализации не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Вот основа нашего сегодняшнего диалога по Могилевской области. И ни в коем случае не исходите из принципа «проси больше, все равно дадут меньше». Не надо так делать!

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость оперативно решать любые вопросы.

— Поменьше бюрократии. Если вы видите, что завтра можно от этого что-то получить, то надо сегодня это сделать. Не надо откладывать в долгий ящик. Надо быстро решать эти вопросы. И если вы уже начали какие-то вопросы в правительстве решать, а вас не устраивают сроки решения, я гарантирую, что мы сможем ускориться.

Он также поинтересовался, какова ситуация в области, в том числе в вопросах подготовки животноводческой отрасли к зиме, обеспеченности кормами, дисциплины, соблюдения технологий.

Леонид Заяц заверил, что обстановка в регионе спокойная, управляемая и прогнозируемая. Завершается сев озимых зерновых культур. Эти работы, как и планировалось, должны в основном завершиться к 1 октября.