Подборка двухкомнатных квартир по цене «однушек». Бюджетные варианты по доступным ценам

Владелец квартиры считает, что она «может стать выгодной инвестицией для получения пассивного дохода с арендного жилья». Инфраструктура развита хорошо: в шаговой доступности все необходимые социальные учреждения, магазины, транспортный узел и метро.

Двухкомнатная квартира расположена в Заводском районе Минска в доме 1973 года постройки. При этом одно из преимуществ — на этаже всего две квартиры.