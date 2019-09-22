Подборка двухкомнатных квартир по цене «однушек». Бюджетные варианты по доступным ценам

Квартира общей площадью 38,9 кв.м расположена по соседству со сквером Полянка неподалеку от станции метро «Грушевка». Апартаменты находятся на 2 этаже двухэтажного дома 1961 года постройки.
Комнаты проходные. Собственник указывает, что именно эту квартиру можно «с легкостью преобразить в просторную студию или евродвушку». Комнаты убраны, но перед заселением ремонт здесь сделать, скорее всего, придется. Подъезд выглядит чистым.
Владелец квартиры считает, что она «может стать выгодной инвестицией для получения пассивного дохода с арендного жилья». Инфраструктура развита хорошо: в шаговой доступности все необходимые социальные учреждения, магазины, транспортный узел и метро.
Двухкомнатная квартира расположена в Заводском районе Минска в доме 1973 года постройки. При этом одно из преимуществ — на этаже всего две квартиры.
Собственник в объявлении указывает, что косметический ремонт был сделан специально для продажи. В квартире натяжные потолки, металлическая дверь, встроенные шкафы, есть небольшая кладовка, балкон застеклен и обшит деревом. На балконе есть еще один шкаф. Также в доме есть свой эксплуатируемый подвал.
Через дорогу от дома детский сад , школа, стадион, зимой заливается каток. Инфраструктура развита хорошо: банк, почта, магазины, фитнес-центр, салон красоты. Вокруг все зеленая зона: лес, песчаный карьер и небольшое озеро. От ст.м. «Могилевская» наземным транспортом ехать 10-15 минут.
Двухкомнатная квартира расположена на 4 этаже 5-этажного панельного дома 1973 г.п. Квартира выглядит аккуратной. В коридоре есть встроенный шкаф. Балкон не остеклен.
Собственник квартиры перечисляет многочисленные преимущества именно этого варианта: «окна квартиры выходят на юго-запад, здесь нет переплаты за чужой ремонт — покупатель оплачивает только квадратные метры, установлены двухкамерные стеклопакеты, вокруг дома много зелени, достаточно мест для парковки».
Район с развитой инфраструктурой. Рядом с домом остановка с большим количеством транспорта. Поблизости расположена ЖД станция «Курасовщина». В 5 минутах езды ст. м. «Малиновка», ТЦ «Ома», гипермаркет «Простор», ТЦ «Корона», Трио Маркет, рынок, магазин «Сделай сам», «Хит экспресс», «Зоомаркет», Курасовщинский парк и водохранилище «Лошица». Также, в пределах 2-3 минут ходьбы располагаются несколько детских садиков.
Двухкомнатная квартира расположена на 4 этаже четырехэтажного кирпичного дома 1960 г.п. По словам собственника, в доме «хорошая шумо- и теплоизоляция, а скатная крыша защищает жильцов от нагревания солнечными лучами — летом и дождя – осенью». Видно, что ремонт для продажи не делался, однако пространство выглядит светлым и чистым.
В качестве преимущества — высокие потолки — 2,7 метра.
В районе хорошо развита инфраструктура: ТРЦ «Е-Сити», «Буслик», Рублевский, «5 эелемент». Во дворе расположен детский сад, рядом средняя общеобразовательная школа. Примерно в 200 метров от дома находится водохранилище, есть велодорожки.
Для автомобилистов преимуществом станет близость ко второму кольцу. Для пешеходов — большое количество общественного транспорта — до ст.м. «Площадь Ленина» ехать придется около 15 минут. Однако скоро откроется ст.м. «Ковальская Слобода», и ситуация иземнится в лучшую сторону.
Квартира расположена на 4 этаже пятиэтажного дома 1965 г.п. Собственник подчеркивает, что это «уютная двухкомнатная квартира в центре Минска, где есть шикарное транспортное сообщение». По поводу расположения в центре столицы — вопрос спорный, но то, что апартаменты выглядят уютно — это точно. Видно, что хозяин подошел к оформлению жилья с душой, — квартира выглядит уютной, светлой и одновременно яркой. Балкон застеклен.
Вид из окна на двор. Рядом есть сквер и парк развлечений и отдыха им. 50-летия Великого Октября. Недалеко расположены ТЦ «Гиппо», «Евроопт», «Рублевский, строительный гипермаркет «Ома».